EGİAD Kültürpark Tenis Turnuvası sona erdi

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Kültürpark Tenis Turnuvası, bu yıl 200 sporcunun katılımıyla tamamlanırken, düzenlenen törenle kupalar sahiplerini buldu. Kültürpark Tenis Kulübü Başkanı Tolga Şekercioğlu, “Hep birlikte festival gibi bir turnuva gerçekleştirdik, mutlu ve gururluyuz” dedi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Kültürpark Tenis Turnuvasında, 15 farklı kategoride; Tolga Şekercioğlu, Server Uyaroğlu, Ümit Aksoy, Hasan Sarıoğlu, Onur Susuzlu, Zeynep Çançar gibi iş insanlarının da katıldığı 200 sporcu ter döktü. 9 gün süren karşılaşmalarda, sporcuların kıyasıya; ancak bir o kadar da centilmence mücadelesi dikkat çekti. Finalde ise 42 kupa sahiplerini buldu. Ödül töreninin ardından gerçekleştirilen kokteylde misafirler gönüllerince eğlenirken, Aydok Moralıoğlu konseri ise gecede kulakların pasını sildi.

“Gurur duyduk”

Kültürpark Tenis Kulübü Başkanı Tolga Şekercioğlu, Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer’e seslenerek, “Harika maçlar izledik. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı turnuvamız T400 turnuvalarını aratmadı, adeta bir festivale dönüştü” dedi. Tüm sporcuların centilmenlikleri, gençlerin medeni ve sportif cesaretleri ile gurur duyduklarını da belirten Şekercioğlu, “Bu vesile ile başta turnuva ana sponsorumuz Yücel Koç olmak üzere tüm sponsorlarımıza, katılan ve emek harcayan herkese çok teşekkür ediyorum. Turgut Ayker Senyör Tenis Turnuvasında buluşmak üzere” diye konuştu.

“Birliktelik güç veriyor”

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ise EGİAD’ın misyonunun toplumsal refahı ve rekabet gücünü artırmak olduğunu belirterek, “İş dünyasının genç temsilcileri olarak bu misyonun da toplumsal gelişimin temelleri olarak kültür, sanat ve spor faaliyetlerini destekleyerek gerçekleştirileceğinin farkındayız” diye konuştu. Yelkenbiçer, Mustafa Kemal Atatürk’ün "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” mottosuyla organize ettikleri turnuvanın ödül töreninde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, “Kültürpark İzmir’in sosyal yaşantısına büyük katkı sağlayan önemli bir sivil toplum örgütü. Bu birliktelik bize güç veriyor” dedi.