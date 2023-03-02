EGİAD iş dünyası deprem bölgesinde

İş dünyası temsilcileri, deprem felaketinin etkilerini tüm Türkiye gibi kendilerinin de yaşadığını, bu etkileri birlikte azaltacaklarını belirtti.

Ülkeyi yasa boğan, ekonomik ve sosyal yaşamı derinden etkileyen deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılmakta. Bu çerçevede, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Başkan Vekilleri Kaan Özhelvacı ve Arda Yılmaz, Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD) 14. Dönem Başkanı Serhan Yıldız, Bulancak Genç İşadamları Derneği (BUGİAD) Başkanı Dursun Karahasan, Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) Başkanı Hakan Urhan, Eskişehir Genç İş Adamları Derneği (ESGİAD) Başkanı Ulaş Entok, Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Başkanı Murat Kaya ve Dernek üyeleri Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Başkanı Cihan Koçer nezdinde deprem bölgesini ziyaret etti.

Ziyarette iş dünyası temsilcileri, deprem felaketinin etkilerini tüm Türkiye gibi kendilerinin de yaşadığını, bu etkileri birlikte azaltacaklarını belirtti. Depremin ekonomiyi nasıl etkileyeceğini değerlendiren iş dünyası temsilcileri, bunu en aza indirmek için atılabilecek adımları belirledi. Heyet, bölgenin ihtiyaçlarının karşılanması için destek çalışmalarına kesintisiz devam ettirirken kardeş dernek olan GAGİAD ile de acil eylem planlarını görüşme imkanı buldu. Depremden etkilenen iş insanları ile görüşen heyet, iş insanlarının taleplerini dinleyerek istişarelerde bulundu.

Depremin hemen ardından, felaketten etkilenen bölgenin ihtiyaçlarının karşılanması için iş dünyasında seferberlik başlatan ve “destek ağları” oluşturan Dernek Başkanları, iki günlük bir program ile bölgedeki, iş dünyası örgütleri ve STK temsilcileri ile görüşerek, afet bölgesini de ziyaret etti. Deprem bölgesine yönelik seferberlik çalışması çerçevesinde daha depremin ilk saatlerinde temas halinde olan dernek başkanları, STK ve bölge iş dünyası temsilcileri ile bizzat görüşerek afet koordinasyonuna destek olmuştu.

"Kardeşlik neyi gerektiriyorsa yapacağız"

Ziyaretler sonrasında bir açıklama yapan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, yardımların tüm ülkede çığ gibi büyüdüğünü belirterek, destek olmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu dile getirdi. Deprem felaketinin tüm Türkiye’yi ekonomik anlamda etkileyeceğini hatırlatarak, “Bu etkileri hep birlikte yeni projeler ve yatırımlarla azaltmaya gayret edeceğiz. GAGİAD ile kardeş kurum olarak, kardeşliğin getirdiği sorumlulukla hareket edeceğiz. Her dernek üyesinin bireysel ve dernek çatısı altında bölgeye ayni ya da farklı yöntemlerle destek olduğunu biliyoruz. Gün birlik olma zamanıdır. Depremzedeleri işe almak, bölge sanayisinin tekrar kalkınmasını sağlamak, sıcak bir yuva imkanı sağlamak en büyük önceliğimizdir” dedi.