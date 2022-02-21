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EGİAD fikir maratonu ile gençler buluştu

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), toplam 10 bin TL ödüllü "Endüstriler Alanında Yeni Nesil Fikirler" temalı Ideathon Fikir Maratonunu hafta sonu iki günlük bir kampla dernek merkezinde yaptı. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği Ideathon Fikir Yarışması, gençlerin gelişimlerini desteklemek ve geleceğe yönelik fikir üretmelerine katkıda bulunmasını amaçlıyor.

İZMİR 21.02.2022, 10:49
EGİAD fikir maratonu ile gençler buluştu

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), toplam 10 bin TL ödüllü "Endüstriler Alanında Yeni Nesil Fikirler" temalı Ideathon Fikir Maratonunu hafta sonu iki günlük bir kampla dernek merkezinde yaptı. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği Ideathon Fikir Yarışması, gençlerin gelişimlerini desteklemek ve geleceğe yönelik fikir üretmelerine katkıda bulunmasını amaçlıyor.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Gençlik Komisyonu organizasyonunda, EGİAD desteği ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Imaginarium XR ve Spectacled Tales iş birliği ile gerçekleşen etkinlikte; endüstrilere yeni yaklaşımlar ana tema olarak belirlendi. "Yeni fikirler inovasyonun temelidir" diyen EGİAD, Ideathon (fikir maratonu) için gençleri bir araya getirdi. Açılışını, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer’in yaptığı etkinlikte, İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Araştırmaları Direktörü Dr. Sevay İpek Aydın, EGİAD Melekleri İş Geliştirme & İletişim Uzmanı Melisa İtmeç başlıklarıyla sunumlar yaptı. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Stage-co & Urla Coworking Kurucu Ortağı Neşen Yücel, İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Araştırmaları Direktörü Dr. Sevay İpek Aydın, İzmir Kalkınma Ajansı Mavi Büyüme Politikaları Birim Başkanı Cangül Kuş’un jüri üyeleri arasında yer aldığı etkinlikte, 13 kız, 10 erkek genç yarışmacı yer aldı.

"Yeni girişim fikirlerinin oluşmasına öncülük edeceğimiz için çok heyecanlıyız"

İzleyicilerle birlikte 80’e yakın liseli ve üniversiteli gencin katılım gösterdiği yarışmanın açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, EGİAD çatısı altında gençlere söz verebilmek adına 5 yıl önce gençlik komisyonunun temelini attıklarını ve Ideathon etkinliğini EGİAD Gençlik Komisyonunun girişimiyle hayata geçirdiklerini ifade ederek, “21 yy. dünyasına baktığımızda teknolojinin giderek hızlanarak geliştiği, rekabetin çok yönlü olduğu ve inovasyonun kaçınılmazlığı bireyler ve kurumlar tarafından fark edilmiştir. Bir bireyin, ekibin, kurumun ya da işletmenin ne istediğini bilip amacına yönelik adımlar atması, kalıpların dışına çıkarak muhtemel ihtiyaçları bugünden belirleyip çözümler üretmesi kaçınılmazdır. Daha yalın bir ifadeyle belirtmek gerekirse; inovasyon, farklılıklarımızı ortaya koyarak mevcuttan ayrılabilmemizi ve durmadan ilerleyebilmemizi sağlayan kilit bir role sahiptir. Muhtemel ihtiyaçları belirleme, problemleri tanımlamak üzere destek mekanizmaları arasında Ideathon, Hackathon ve benzeri organizasyonlar yer almaktadır. Ideathon, Türkçe’de karşılığı fikir maratonu anlamına gelen, 1 veya 2 gün boyunca belirli ya da belirsiz konuları temel alan, ekiplerin açık inovasyon ortamında bir araya geldikleri bir yarışma türüdür. EGİAD olarak ilkini gerçekleştirdiğimiz Ideathon etkinliği ile birlikte endüstriler alanında yeni girişim fikirlerinin oluşmasına öncülük edeceğimiz için çok heyecanlıyız. Bu iki günde sizlerin, tüm kariyerinizi baştan sona değiştirecek, tutkunuzu ortaya koyabilecek bir girişim elde etmeniz yüksek bir duruma sahiptir. Bizler sadece kolaylaştırıcı, hızlandırıcı, destekleyici ve ilham verici olarak yanınızdayız. Geleceğimizi şekillendirmek sizinle birlikte hepimizin elindedir. Üzerinde çalışma gerçekleştireceğiniz vakalar, reel sektördeki vaka örneklerinin sayısını göz önünde bulundurduğumuzda; buz dağının, görünen yüzünün toz zerresi kadar kalmaktadır. Desteklediğimiz bu etkinliğin, üye işletmelerimize örnek olmasını, onlara açık inovasyon bakış açısının değerini göstermesini umut ederiz" dedi.

"Girişimcilik eğitimlerinin sağlanması ve ülke genelinde yaygınlaştırılması önemlidir"

Melek yatırımcılık alanındaki faaliyetlere de değinen Yelkenbiçer, girişimciliğin ne kadar erken yaşlarda aşılanırsa o kadar büyük sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, “Girişimciliğe yönelik farkındalık çalışmalarının ne kadar erken yaşlara inerse, uzun vadede o kadar büyük başarılara yol açtığını gözlemledik. Özellikle de Türkiye gibi sayıca genç nüfusa sahip ülkelerde girişimciliğe yönelik algıların ve tutumların geliştirilmesi, küçük yaşlardan başlatılmak üzere her düzeyde girişimcilik eğitimlerinin sağlanması ve ülke genelinde yaygınlaştırılması önemlidir” diye konuştu.

EGİAD olarak girişimcilerin yanında olduklarını belirten Yelkenbiçer, “Biz lise çağından, üniversite yaşantısına, tohum yatırımdan, olgun girişimciye kadar her türlü destek mekanizması ile girişimcilerin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Toplumu yukarı çekmek, ekonomik kalkınmayı sağlayabilmek, sürdürülebilir bir geleceğin sağlanabilmesi, eşitsizliklerin azaltılması, doğal kaynaklarımızın doğru kullanımı, adil ticaret anlayışı ve değer oluşturmak için gençlerin bakış açısına ve söz söylemelerine ihtiyaç olduğuna inanıyoruz” şeklinde aktardı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Araştırmaları Direktörü Dr. Sevay İpek Aydın ise 10’u aşkın sektörü kapsayan endüstrilerin başlı başına ekonomideki payının öneminin artmaya devam ettiğini belirterek, “Özellikle üretim sektörü ile endüstrilerin etkileşimi arttıkça ülke ekonomileri için ihracat oranı ve kalitenin yükseldiği görülmekte. IDEATHON gibi disiplinler arası yarışma formatlarında katılımcılarda güçlü bir zihinsel dönüşüm deneyimlenmekte ve yarışma çıktılarının hayata geçmesi için desteklerin sürmesi gerekmekte” dedi.

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