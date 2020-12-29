EGİAD Danışma Kurulu’nda pandemi ekonomisi değerlendirildi

İzmir iş dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı, derneğin çalışma rotasında önemli bir yol gösterici nitelik taşıyan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Danışma Kurulu, 2020 yılının son toplantısını online gerçekleştirdi. Pandemi sürecinde de geniş bir katılımla toplanmayı başaran EGİAD Danışma Kurulu; pandemi sürecinin etkileri ve gelecek beklentileri, İzmir depremi ve sonrasındaki süreç, İZQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, Türkiye’nin ve İzmir’in gündemindeki ekonomik ve politik gelişmeler başlıklarını masaya yatırdı.

Hem kentin hem ülkenin sorunlarının tartışıldığı bölgenin en etkin kurulları arasında yer alan EGİAD Danışma Kurulu, İZTO Başkanı Mahmut Özgener başkanlığında toplandı. EGİAD Danışma Kurulu’na, Mustafa Aslan, Kemal Çolakoğlu, Uğur Yüce, Uğur Barkan, Bülent Şenocak, Şükrü Ünlütürk, Prof. Dr. Fatih Dalkılıç, Temel Aycan Şen, Aydın Buğra İlter, Yiğit Tatış, Oğuz Özkardeş, Önder Türkkanı, Selami Özpoyraz, Jak Eskinazi, Prof. Dr. Murat Aşkar, Prof. Dr. Cemali Dinçer, Deniz Sipahi gibi iş dünyasının temsilcileri, basın yöneticileri ve EGİAD geçmiş dönem ve şu anki yönetim kurulu üyelerinden temsilciler katıldı.

221 organizasyon 265 saat çevrim içi etkinlik

2020 dönem faaliyetleri ve projeleri hakkında sunum gerçekleştiren Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, EGİAD olarak 2020’de 221 farklı organizasyon düzenlendiğini, pandemi sebebiyle 265 saat çevrim içi etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi. EGİAD’ın 700’e yakın üyesi ve 3 bin üye şirket, 110 bin istihdam gücü ve yüzde 60 üyesinin yurt dışı ortaklığı ve dış ticaret iş birliği ile önemli bir ekonomiyi temsil ettiğini kaydeden Aslan, “Sadece pandemide 120 etkinlik düzenledik. Toplamda 265 saat online organizasyon gerçekleştirdik. Uluslararası ilişkilere önem verdik. Bu dönemin, ihracat ve e ticaret ile aşılabileceği farkındalığıyla bu tip etkinlikler önceliklerimiz arasında oldu. Almanya, Hollanda, İtalya, Sri Lanka üyelerimiz için masaya yatırdığımız yurt dışı ekonomiler arasında yer aldı. Slovenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo ve Portekiz Ankara Büyükelçisi Paula Leal da Silva ile bir araya geldik. Katma değeri yüksek ve fark oluşturan ürünlerin firmalar için önemli bir çıkış olduğu bilinciyle marka haline gelmiş firmalarımızın başarı hikayelerini dinledik. Pandemi sebebiyle üyelerimizin ve KOBİ’lerin en önemli çıkış kapısının e-ticaret olduğu düşüncesiyle adım adım ticaret siteleriyle bir araya geldik ve daha sayısız organizasyonun planlamasına başladık, devam ettirdik” dedi. 2021 ekonomik değerlendirmesinde de bulunan Aslan, reform söylemlerinin olduğu son sürecin olumlu bir yansıma oluşturduğunu ve uluslararası piyasaların dikkatini çektiğini ifade etti.

Özgener’den pandemi ekonomisi değerlendirmesi

EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise güncel ekonomik değerlendirmede bulundu. Özgener, herkesi oldukça zorlayan bir yılın geride bırakıldığını belirterek konuşmasına başladı. 2020 yılının gerek ticari gerekse de sosyal hayata büyük darbeler vurduğunu söyleyen Özgener, “Pandemi ile birlikte dijitalleşme başta olmak üzere her alanda farklı iş modelleri benimsenmek zorunda kalındı. Bu ortamda ’online’ konsept hayatımıza girdi ve uzak mesafeler yakınlaştı. Pandemi bittiğinde, dijital teknolojileri kullanarak ticari faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Pandemi süreci ile değişime ayak uyduran, firmasını çağa adapte eden şirketlerin sayısı hızla artıyor” diye konuştu. Pandemi kaynaklı öngörülerde de bulunan Özgener, birçok ülkenin 2020’yi daralma ile tamamlayacağını vurguladı. IMF, OECD, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların dünya geneline ilişkin büyüme tahminlerinin 2020 yılı için yüzde 4,5 civarında olduğunu hatırlatan Özgener, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü: “2021 yılı için ise yüzde 5 civarında büyüme kaydedileceği tahmin ediliyor. IMF küresel mal ve hizmet ticareti büyüme tahmini, 2020 yılı için yüzde 10,4 azalacağı, 2021 yılı için yüzde 8,3 olacağı yönünde. Ülkemizde ise pandemi süreci başlar başlamaz, Hükümetimizce ticari hayatı rahatlatmak için birçok tedbir ve düzenleneme hayata geçirildi. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, 2020 yılında büyüme gösteren ekonomiler arasında yer aldı. 3. çeyrekte ekonomimiz yüzde 6.7 büyüme gösterdi. Bu büyümede imalat ve inşaat sektörlerinin etkisi önemli bir yere sahip. Önümüzdeki dönemde de büyümemizi sürdürebilmek için ülkemize doğrudan yatırım çekmek ve makroekonomik istikrar ile birlikte dış ilişkilerimizi de kuvvetlendirme ve yatırımcı güvenini artırma hedefinde çalışmalıyız.”

"Çok güçlüyüz"

İzQ Projesi’nden de bahseden Özgener, bir İzmir projesi olarak İzmir STK’ları ile birlikte hareket edildiğini kaydetti. Özgener, “Yakaladığımız bu sinerji ile çok güçlüyüz, tüm ortaklarımıza bu anlamda teşekkür ederiz. EGİAD’ın girişimcilik konusundaki vizyonunun da projemize çok değerli katkılar vereceğine inancımız tam. Girişimcilik alanında EGİAD’ın yürüttüğü çalışmalar nedeniyle bu alandaki deneyiminden yola çıkarak; gençlerimizin girişimcilik ve inovasyona yönelmesinde aracılık edebilecek bağlantıları, İzQ’ya değer katacaktır. Aile şirketlerinin genç temsilcilerine EGİAD aracılığıyla ulaşmayı, bu konulardaki farkındalıklarını arttırmayı birlikte başaracağımıza inanıyorum. Özellikle 2020 yılı bize zorluklar karşısında ne kadar esnek olmamız gerektiğini bir kez daha gösterdi. Yeni nesil girişimciler ile bu esneklik kolayca sağlanacaktır. Geçiş sürecinde girişimcilerimizden destek almamız bizim de onlara destek olmamız gerekiyor. Dijitalleşmeyi de İzQ Projemiz ile destekleyeceğimiz girişimcilerimiz ortaya çıkaracaktır” dedi.