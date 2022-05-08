Ege’nin iki yakası bu konserde buluştu

İzmir’de dünyaca ünlü Yunan sanatçı Alexandra Gravas ile Ruhi Su Dostlar Korosu, düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Barış ve İletişim Derneği işbirliği ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) ‘İki Yakanın Sesi; Ruhi Su Dostlar Korosu ve Alexandra Gravas Konseri’ düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğindeki konserde Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı ve Çankaya Belediyesi’nin eski başkanı Bülent Tanık, Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Despoina Balkiza, İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Özcan Durmaz, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) önceki dönem İzmir milletvekili ve eski il başkanı Alaattin Yüksel, önceki dönem İzmir milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, bürokratlar, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve sanatseverler yer aldı. Başkan Tunç Soyer, konser öncesinde kulisi ziyaret ederek sanatçılarla sohbet etti. Daha sonra programın açılış konuşmasını yapan Başkan Soyer, “Seferihisar Belediye Başkanı olduğum yıllarda Bülent Tanık da Çankaya Belediye Başkanı’ydı. Hayranlıkla takip ederdim. Çok ilham aldım, çok şey öğrendim ondan” diye konuştu.

“Ortak paydamız çok”

Başkan Soyer, Ege’nin iki yakasındaki halkların dostluğuna değinerek, “Bu yıl İzmir’in, yani bu memleketin kurtuluşunun 100’üncü yılı. 100’üncü yılın aslında en büyük zaferi barış, barışı 100 yıldır sürdürüyor olmamız. Barışın en güzel dili de müzik. Çünkü farklı diller konuşsa da insanlar müziğin ortak melodisi eğer aynı bam telini titretiyorsa yüreklerde o iki yakanın insanları arasında çok ortak payda var demektir. Bu akşam dinleyeceğimiz Ruhi Su Korosu ve Alexandra Gravas aslında bize bunu bir kere daha hatırlatacak. Emin olun ki her iki yakanın insanlarında da aynı bam telini titretecek müzikler dinleyeceğiz. Dilerim bu bize aynı zamanda ne kadar çok ortak paydamız olduğunu bir kez daha hatırlatır” ifadelerini kullandı.

“Bu akşam içimiz barış dolmuş olarak ayrılacağız”

Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı Bülent Tanık ise, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in ev sahipliğinde ve destekleriyle gerçekleştirdiğimiz konserde Ege’nin iki yakasından halklarımızın aşklarını, özlemlerini, sevinçlerini, hüzünlerini, tutkularını, coşkularını dillendiren hoş sesleri dinleyeceğiz. İnanıyorum ki bu akşam buradan dostluk duygularımız daha güçlenmiş, içimiz barış dolmuş olarak ayrılacağız” dedi.

İzmirlilerin müziğe doyduğu gece Alexandra Gravas konseri ile başladı. Türkçe ve Yunanca 5 eserin ardından sahneye Ruhi Su Dostlar Korosu çıktı. Koro, Türkçe ve Yunanca 7 eser icra etti. Son olarak Alexandra Gravas ve Ruhi Su Dostlar Korosu aynı sahneyi paylaşarak 3 eseri birlikte seslendirdi.

Konserler dünya barışına katkı sağlayacak

Ege’nin iki yakasında yaşayan halkların barış ve dostluğunu pekiştirmek amacıyla Türkçe ve Yunanca eserlerin ve Ege türkülerinin seslendirildiği konserin ikinci ayağının Yunanistan’da yapılması planlanıyor. Böylelikle dünya barışına katkı sağlanması hedefleniyor.