banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı
Avrupa’da yükselen enflasyon, ECB’yi faiz artışına zorluyor!
Avrupa’da yükselen enflasyon, ECB’yi faiz artışına zorluyor!
Dileklerini yazdılar, hediyelerini aldılar
Dileklerini yazdılar, hediyelerini aldılar
Rizespor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Rizespor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Egeli maden ihracatçılarında İbrahim Alimoğlu dönemi

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilen Ege Maden İhracatçıları Birliği Genel Kurulu’nda iki liste yarışırken, 375 oyla seçimin kazananı İbrahim Alimoğlu oldu.

İZMİR 22.04.2022, 18:54
Egeli maden ihracatçılarında İbrahim Alimoğlu dönemi

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilen Ege Maden İhracatçıları Birliği Genel Kurulu’nda iki liste yarışırken, 375 oyla seçimin kazananı İbrahim Alimoğlu oldu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına İbrahim Alimoğlu 375 oyla seçildi. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilen Ege Maden İhracatçıları Birliği Genel Kurulu’nda iki liste yarıştı. İbrahim Alimoğlu’nun başkan adayı olduğu mor liste 375 oyla seçimi kazanırken, Serkan Sarıçiçek’in başkan adayı olduğu sarı liste 292 oy aldı. Divan Başkanı, Jak Eskinazi olurken, Divan Katipliğini ise Ertan Öncü ve Mustafa Özer üstlendi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nde 2014-22 döneminde Yönetim Kurulu Başkanı olan Mevlüt Kaya, “8 yıl boyuncu ’Hayatımız Maden’ dedik, ’İnadına üretim, inadına ihracat’ mottosuyla hareket ettik. İhracatımızı artırmak ve sektörümüzün sürdürülebilir, çevreye duyarlı madencilik yaptığını kamuoyuna göstermek için sektörün tüm bileşenlerinin bir araya geldiği Hayatımız Maden Çalıştaylarını, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’yle dönüşümlü 4 kez başarılı bir şekilde gerçekleştirdik.” dedi. 3 farklı URGE Projesi yürüttüklerini, dünyanın en büyük fuarları Xiamen ve Marble Fuarlarına yoğun katılım gösterdiklerini anlatan Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Avustralya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Umman, Hindistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Vietnam’a fiziki ve sanal sektörel ticaret heyetleri düzenledik. Kültürpark’a sığmayan Marble Fuarı için İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Fuarİzmir’i sektörümüze ve İzmir’e kazandırdık. Doğal taş sektöründe tasarımcılar ve mimarlarla sektörümüzü entegre etmek için AMORF Doğal Taş Tasarım Yarışması’nı 2 yıl başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. ’Önce İnsan’ sloganıyla hareket ettik. Doğal taş sektöründe iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini en üst seviyeye çıkarmak, doğal taş madenciliği sektöründe iş kazalarını önlemek için ’İş Sağlığı ve Güvenliği Odaklı Faaliyetlerin Geliştirilmesi’ isimli Avrupa Birliği projesini sektöre kazandırdık." diye konuştu. Mevlüt Kaya, “Yetenekli gençlerin maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve cevher hazırlama mühendisliğini tercih etmeleri için asgari ücret oranında burs projesini İstanbul Maden İhracatçıları Birliğimiz ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğimizle birlikte hayata geçirdik. 3 mühendislik branşında 137 başarılı gence 1 milyon 407 bin TL’lik burs sağladık. 8 yıl önce yola çıktığımızda Birliğimizin doğal taş ihracatında işlenmiş ürünlerin payı yüzde 50’nin altındaydı. Bugün yüzde 76’ya çıkardık. Bu oran Türkiye genelinde yüzde 60 seviyelerinde. Görev sürem boyunca madencilik sektöründe birlikteliğin sağlanması için çaba gösterdik” dedi.

Kaya: "İhracatımızı görev süremizde yüzde 30’luk artışla 1 milyar 123 milyon dolara taşıdık"

Sektörün tüm bileşenlerinin de büyük katkısıyla 16 sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek Madencilik Platformu’nu oluşturduklarını vurgulayan Kaya, “Ankara’da sektörün sorunlarının çözümü için hep birlikte başarılı çalışmalar yürüttük. Önümüzdeki süreçte bu birlikteliğin korunması sektörümüz için çok önemli. Pandemiye, ekonomik krize, savaşa rağmen ’İnadına üretim, inadına ihracat’ mottosuyla Ege Maden İhracatçıları Birliğimizin ihracatını görev süremizde yüzde 30’luk artışla 1 milyar 123 milyon dolara taşıdık” diye konuştu.

"İhracatımızı 2025 yılı sonunda 12 milyar dolara çıkaracağız"

Seçimin kazananı İbrahim Alimoğlu ise yaptığı konuşmada, “Birliğimiz, sizlerin sayesinde 2021 yılında 1 milyar 123 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. İhracatımızı yüzde 30 oranında artırdık. Bu başarınız için sizlere gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemiz büyüme modelini üretim ve ihracat üzerine kurmakta. Bu nedenle dünya pazarlarında, daha güçlü yer almamız gerekiyor. Biz, bunun için adayız. Tabiri caizse taş gibi bir yönetimle karşınızdayız. Masaya elini vurduğunda ses çıkaracak bir ekiple karşınızdayız. Sorunlara karşı kapısını çaldığı kapıdan, çözümle çıkacak bir ekiple karşınızdayız” dedi. Alimoğlu, “Birimizin yaşadığı sorun hepimizi ilgilendirir. Sizi, yaşadığınız sorunla baş başa bırakmayacak bir ekiple karşınızdayız. Dört kuşak madenci olan bir aileden geliyorum. Sektörün içinde doğdum, sektörde büyüdüm. Derdi de, dermanı da biliyoruz. Maden kanunu, 25 kez değişikliğe uğradı. Zaman içinde kafa karışıklığına neden oldu. Bizim, sınırları belirli, yönetmeliğin tüm maddeleriyle açık olduğu bir maden kanununa ihtiyacımız var. Bu kanunun çıkması için çalışacağız. Bir değer derdimiz Bürokrasi.. Madencilik için 8 ayrı bakanlığın kapısını çalıyor, 21 kurumdan izin alıyoruz. Bu bürokrasi, herkesi yoruyor. Bu yüzden Tabii Kaynaklar Bakanlığı kurulmasını talep edeceğiz.” dedi.

5. Maden Çalıştayı Afyonkarahisar’da

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, “5. Maden çalıştayını, madenciliğin kalbi Afyonkarahisar’da yapacağız. Doğal taş ihracatında işlenmiş ürün ihracatının payını Türkiye’de yüzde 75’e, Ege’de yüzde 90’a çıkaracağız. 6 milyar dolar olan ihracat gelirini, 2025 yılı sonunda 12 milyar dolara çıkaracağız. Türk madenlerinin dünyaya tanıtılması ve pazarlanması için metaverse projeler hayata geçireceğiz. Bizim için önce insan, sonra çevre, daha sonra maden gelir. Yeşil madencilik anlayışını gençlerimizin desteğiyle sektöre yerleştireceğiz. Amorf tasarım yarışmasını uluslararası boyuta taşıyacağız” açıklamasında bulundu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 22 Nisan 2022
İmsak 04:34
Güneş 06:08
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:57
Yatsı 21:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Altınordu 32 41
12. Denizlispor 31 39
13. Gençlerbirliği 31 39
14. Boluspor 31 38
15. Keçiörengücü 31 38
16. Menemen Belediyespor 31 37
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 32 57
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 32 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 33 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 32 37
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
22°
açık