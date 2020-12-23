Egeli ihracatçılardan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi Kemeraltı Çarşısına taşınsın çağrısı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi’nin hizmet binalarını 2020 yılı Nisan ayında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine kabul edilen Tarihi Kemeraltı Çarşısına taşımaları çağrısında bulundu.

İzmir’de 30 Ekim’de yaşanan 6.6’lık deprem sonrasında hizmet binaları hasar gören İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi yeni hizmet binası arayışına girdi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi’nin hizmet binalarını 2020 yılı Nisan ayında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine kabul edilen Tarihi Kemeraltı Çarşısına taşımaları çağrısında bulundu.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın dokusunu koruyarak, eski canlılığına kavuşması için kamu-özel ortaklık modeliyle hareket eden TARKEM (Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş) ile belediyelerin işbirliği yapmasını öneren Eskinazi, “İBB ve Konak Belediyesi Kemeraltı Çarşısına taşınırsa oraları hem hareketlenir, hem de Tarihi Kemearltı Çarşısı’nın UNESCO Dünya Mirası Listesinde kalıcı statüye kavuşmasına katkı sağlanmış olur” diye konuştu.

Belediye hizmet binasının Tarihi Kemeraltı Çarşısı içindeki Tevfik Pas¸a Konagˆı, Albayrak Pasajı, Alga binası gibi binalara tas¸ınması önerisinin Mimarlar Odası İzmir Şubesince de desteklendiğini hatırlatan Eskinazi, “Kemeraltı Çars¸ımızın canlanması için çok olumlu olan bu öneri kamuoyunda pek çok yetkin isim tarafından desteklendi. Egeli ihracatçılar olarak biz de bu önerinin İzmir kentine ve Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın eski canlılığına kavuşmasına katkı sağlayacaktır” diyerek sözlerini noktaladı.