Egeli genç bilim insanına “Tübitak Bigg - Cyberpark Ön Kuluçka” ödülü

Ege Üniversiteli genç doktora öğrencisi Melike Karatay, 2. Hackathor Siber Güvenlik Kodlama Maratonunda “Blokzincir Güvenliğinin Geliştirilmesi ve Geliştirilen Teknolojinin Kullanılması” üzerine yaptığı sunum ile “Tübitak Bigg-Cyberpark Ön Kuluçka” ödülü kazandı.

Savunma Sanayi Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi himayelerinde, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve Bilkent Genç Girişimciler Kulübü tarafından düzenlenen 2.Hackathor Siber Güvenlik Kodlama Maratonunda Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Doktora Öğrencisi Melike Karatay, “Tübitak Bigg - Cyberpark Ön Kuluçka” ödülünün sahibi oldu.

Genç Doktora öğrencisi Karatay’ı, makamında ağırlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, gençlerin böyle başarılı işlere imza atmasından gurur duyduğunu ifade ederek, “Araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğimiz bu zaman diliminde genç araştırmacılarımızda bu hedefimize yaptıkları projelerle destek veriyorlar. Biz de her zaman gençlerimizin motivasyonlarına ortak oluyor elimizden gelen desteği veriyoruz. Geleceğin teknolojisi olan blokzincirde yaptığı çalışmalarla güvenlik ağına hizmet veren genç doktora öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“Blokzincirde güvenlik açığı büyük problem oluşturuyor”

Blokzincir ile ilgili yaptığı sunumdan bahseden Melike Karatay, “Blokzincir, dağıtık defter yapısına sahip, içerisinde sayısal bilgi bulunduran blokların oluşturduğu ağ yapısı olarak tanımlanabilir. Blokzincir; ekonomi, elektronik oylama, sağlık, ticaret gibi çok geniş alanda uygulanabilen oldukça güvenilir bir teknolojidir. Yeni oluşturulan blokzincirlerde zorluk oldukça düşüktür çünkü özet değerinin başındaki zorluk adı verilen sıfır bitlerinin sayısı çok azdır. Bu sebeple, elinde güçlü bilgisayar bulunan kişiler yeni oluşturulmuş olan blokzinciri kıracaktır. Geleceğin teknolojisi olan blokzincirde böyle bir güvenlik açığı olması herkesi yakından ilgilendiren bir problemdir. Blokzincir teknolojisini kullanan veya kullanacak olan şirket veya devlet kurumları bu problemden dolayı güvenlik problemi yaşayabilirler. Sabit uzunluklu özet değerini üretmek ve blokzincire eklenmek güçlü bilgisayarların çok basit bir şekilde yapacağı bir iştir. Fakat özet uzunluğu her blok için değişirse, güçlü bilgisayarlara sahip kişilerin blokzinciri kırması oldukça zordur” diye konuştu.

Çalışmasını bir örnekle açıklayan Karatay, “Bu durum şöyle örneklenebilir. Normal bir bilgisayar ile blokzincir ağına dahil olmaya çalıştığımızı varsayalım. Diğer taraf ise güçlü ekran kartları ile blokzincir ağına dahil olmaya çalışsın. Bu durumda güçlü ekran kartlarına sahip kişi ve kişiler saniyede daha çok özet değeri üreteceğinden blokzincirdeki sıradaki özet değerini daha hızlı bularak zincire onlar katılacaktır. Kullanımı önerilen özet fonksiyonu ile her blok farklı uzunlukta özet değerlerine sahip olursa, saniyede ürettiği özet değerlerinin sayısı daha az olduğundan güçlü bilgisayarlara sahip kişiler blokzincirin bu açığından faydalanmakta zorlanacaktır. Ayrıca, bu fikirler ışığında yeni bir uzlaşma algoritması yazılım olarak önerilmiştir” dedi.