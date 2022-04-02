Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinde Uçak güven tazeledi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına Hayrettin Uçak tekrar seçildi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin seçimli olağan genel kurul toplantısı Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu’nda yapıldı. 4 yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak’ın hazırladığı mavi liste, kullanılan 193 oyun tamamını alarak güven tazeledi.

Yoğun katılımın olduğu genel kurulda Divan Başkanlığını Fatoş Duygu Erdoğan yaptı. Divan katipleri ise Aydın İnan ve Esin Güleç oldu.

Hayrettin Uçak, genel kurulda yaptığı konuşmada, 4 yıllık görev süresinde gerçekleştirdikleri icraatları anlatarak, “4 yıl önce yine bu kürsüde tüm üyelerimize ‘Ben değil biz olacağız’ sözünü vererek yola çıkmıştık. Geçen süre içerisinde bir başarı elde edilmişse bu mücadele ve başarının mimarı sizlersiniz” dedi.

Uçak, toplam 31 üye firmanın katılım sağladığı, Ticaret Bakanlığınca yüzde 75 finans desteği olan URGE projelerindeki çalışmaları ve eğitim süreçlerini tamamladıklarını da söyleyerek, “Pandemi döneminde ortaya çıkan problemleri çözmek için var gücümüzle çalıştık. ‘Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz Projesi’ ile bölgemizin pestisit haritasını çıkardık. Bugün çok önemli verilere sahip durumdayız. Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ‘Gönüllü Son Hasat Projesi’ ile gönüllü gençleri tarım ile tanıştırdık, topladığımız ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. Bölgemizdeki üreticilerin kullanması için tuzak alımları yaparak üreticilerimize dağıttık. Üyelerimizin önemli sorunlarını çözmek, sektörümüzü daha ileri seviyelere taşımak için Bakanlarımız ve üst düzey bürokratlarımızdan randevular aldık, toplantılara katılım sağlayarak görüşlerimizi dile getirdik” diye konuştu.

Pandemi döneminde birçok sanal fuara katıldıklarını, sektörel ticaret heyetleri düzenlediklerini anlatan Hayrettin Uçak, sözlerine şöyle devam etti: “Pandemide herkesin bu sektörde olmaz dediği sanal pazarlamanın öncüsü olduk. Gıda birliklerimiz tarafından yürütülen milli katılım fuarları, Turqualty projeleri gibi etkinliklerde yer aldık. Sahada kullanılmak üzere, birliğimize yeni bir araç satın aldık. Kurutulmuş vişne ihracatı için ABD’de açılmış olan anti damping davasının, bizim takibimizle lehimize sonuçlanmasını sağladık. Önceden kaybedilmiş olan dava, bizim takibimiz ile kazanılmış oldu. Bizler bu faaliyetleri gerçekleştirirken en önemli gayreti siz değerli üyelerimiz gösterdiniz. Hiç durmadan ihracatımızı artırdık ve cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorlarını kırdık. 765 milyon olan ihracatımızı 1 milyar 212 milyon dolar seviyelerine ulaştırdık.”

Yeni dönemdeki projelerini de açıklayan Uçak, “3. Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Programını hayata geçirdik, 6 haftalık eğitimler ile gençlerimize bilinçli tarım konusunda eğitimler vermeye başladık. Birlik merkezimize ‘Alo İhracat’ hattı kurarak; üyelerimizin sorularına, doğru ve anlaşılır bir şekilde cevap almasını sağlayacağız. İhracatçılarımızın şu an en önemli sorunları olan, C-Şeker tedarik sorunu, yüksek analiz ücretleri, Rusya Federasyonuna analiz sıklığı, marketlerdeki denetim uygulamaları, sanayicilerimizin kullanmış olduğu katı yakıt ihtiyacının karşılanmaması, Rusya Federasyonu’nun ruble ile ödeme yapması, ülkemiz bankalarının Rus rublesini kabul etmemesi, bu sorunları en kısa sürede zaman çözüme ulaştırmak için çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz” diye konuştu.