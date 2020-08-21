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Ege Üniversitesinde proje seferberliği yeni normalde de sürüyor

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ REKTÖR PROF. DR. NECDET BUDAK, YENİ NORMAL DÖNEMDE EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE YÖNELİK OLARAK ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE BİR ARAYA GELİP FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNUYOR.

İZMİR 21.08.2020, 09:26
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Ege Üniversitesinde proje seferberliği yeni normalde de sürüyor

Ege Üniversitesi Rektörü Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, yeni normal dönemde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine yönelik olarak öğretim elemanları ile bir araya gelip fikir alışverişinde bulunuyor.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, sosyal mesafe hijyen koşulları göz ardı edilmeden gerçekleştirilen açık hava toplantılarında 50 kişiden oluşan gruplar halinde fakülte öğretim elemanları ile bir araya geliyor. Budak’ın başkanlığında bugüne kadar Mühendislik Fakültesinde 4, Fen Fakültesinde 4 olmak üzere toplam 8 açık hava toplantısı gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde de ilçelerdeki okulları kapsayacak şekilde açık hava toplantılarına devam edilecek. "Rektörle Beş Çayı" programı ile başlattıkları fikir alışverişinde bulunma geleneğini devam ettirdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Necdet Budak, “Ortak akılla karar alma ve uygulama anlayışımızı 3 yıldır devam ettiriyoruz. Personelimiz ve öğrencilerimizle yakın temas içerisinde olmak bizler için oldukça kıymetli. Pandemi sürecinde ve yeni normal olarak nitelendirilen bu süreçte de mevcut geleneğimizden kopmadık. Dün olduğu gibi bugünde karar verme noktasında Ege Üniversitesi ailesi olarak birlikte hareket ediyoruz. Bizler, ülkemizin ve bölgemizin gelişimi için üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor, aşı çalışmaları başta olmak üzere pek çok bilimsel çalışmaya hız kesmeden devam ediyoruz’’ dedi.

İlk olarak Mühendislik Fakültesinin öğretim üyeleri ile bir araya gelen Prof. Dr. Necdet Budak, “Göreve geldiğimizde kendimize bir takım hedefler belirledik. Bu hedefler doğrultusunda yürüttüğümüz ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde pek çok alanda başarıya ulaştık. Yaptığımız yatırımlar ve oluşturduğumuz bilim iklimi sayesinde üniversitemiz, TÜBİTAK destekli projelerde Türkiye birincisi oldu. Bizler, Ege Üniversitesi ailesi olarak elde ettiğimiz bu başarılardan dolayı haklı bir gurur yaşıyoruz. Yakaladığımız bu başarıyı sürdürmek için öğretim elemanlarımızla bir araya gelerek eğitim-öğretim, AR-GE ve teknoloji alt yapısına ilişkin yapacaklarımızı değerlendiriyor ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Verimli geçen toplantılarımızdan yüzlerimiz gülerek ayrılıyoruz. Yeni döneme tam bir adanmışlık ve yüksek motivasyonla başlayacağız” diye konuştu. Ege Üniversitesi gibi köklü bir üniversitesinin mensubu olmaktan gurur duyduğunu belirten Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemizi ulusal ve uluslararası arenada hak ettiği noktalara taşımak için üstün gayretle çalışıyoruz. Toplantılarımıza iştirak ederek ülkemizin öncelikli alanları ve çağın koşullarına uygun olarak belirlediğimiz hedeflerimize katkılar sunan tüm öğretim üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

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