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Ege Üniversitesi, aday öğrencilerin yanında

REKTÖR BUDAK, ONLİNE TOPLANTIDA KONUŞTU.

İZMİR 13.08.2020, 09:44
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Ege Üniversitesi, aday öğrencilerin yanında

Ege Üniversitesi çevrimiçi etkinliklerle binlerce üniversite adayı gence ulaştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını süresince, üniversite tercihlerinde bulunacak aday öğrencileri bilgilendirmek için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversiteler tarafından çeşitli sanal ve online etkinlikler düzenlendi. Ege Üniversitesi, “YÖK Study in TURKEY”, “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı”, ve Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği “Çevrimiçi Üniversite Tanıtım Günleri”nde güçlü bir şekilde yer aldı. Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen “Çevrimiçi Üniversite Tanıtım Günleri” ise üniversite adayı gençler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Çevrimiçi Tanıtım ve Tercih Günleri’nde 38 canlı yayın

Yıllardır yüz yüze görüşmeler şeklide düzenlenen “Ege Üniversitesi Tanıtım ve Tercih Günleri” bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleşti. Büyük ilgi gören etkinlikte Türkiye genelinden binlerce aday öğrencinin soruları canlı olarak cevaplandı. Etkinlik süresince yapılan 38 canlı yayında üniversite adayları ile buluşan Ege Üniversitesi öğretim elemanları, soru cevap bölümlerinde aday öğrencilerin merak ettiği soruları cevapladı. Ege Üniversitesinde kampüs yaşamı, kültürden spora İzmir’de kent yaşamı tanıtım etkinliklerinin yanında 16 Fakülte, 10 meslek yüksekokulu ve 5 yüksekokulun tanıtımı yapıldı. Ayrıca adaylar “egetercih.ege.edu.tr” adresine ulaşarak üniversiteyle ilgili her konuda bilgi edinebildi.

“YÖK Study in TURKEY”in yıldızı

Sanal ortamda gerçekleşen ve büyük ilgi gören “YÖK Study in TURKEY” sanal fuarında Ege Üniversitesi, birçok ülkeden gelen aday öğrencilerin soruları yanıtladı. Fuar süresince Ege Üniversitesi; birimler, programlar, kabul koşulları ve kontenjanları, konaklama imkanları başta olmak üzere birçok merak edilen konuda, uluslararası öğrenci adayları çevrimiçi görüşmeler ve seminerler yoluyla bilgilendirildi. Etkinlik süresince yapılan 10 farklı canlı yayın ile aday öğrenciler Ege Üniversitesi ile ilgili detaylı bilgiler alıp, soru cevap bölümüyle merak ettiklerini öğrenme fırsatı yakaladı. Etkinlikte Ege Üniversitesi 26 ülkeden katılım ile en geniş katılımcı çeşitliği sağlayan üniversitelerden biri oldu.

“Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı”nda binlerce aday öğrencinin soruları yanıtlandı

Türkiye Genelinde gerçekleşen “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı”nda Ege Üniversitesinin sanal standında, 16 Fakülte, 10 meslek yüksekokulu, 5 yüksekokul ve dört farklı birim binlerce aday öğrencinin sorularını yanıtladı. Yüksek Öğretim Kurumu aracılığı ile çevrimiçi olarak Ege Üniversitesine ulaşan aday öğrenciler dört gün boyunca yapılan canlı yayınlar ile üniversiteyi tanıma fırsatı buldu.

“Çevrimiçi Üniversite Tanıtım Günleri”

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen “Çevrimiçi Üniversite Tanıtım Günleri” kapsamında, Ege Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren 15 fakültenin dekanları ile üniversite adayları öğrencileri buluştu. Aday öğrenciler tercih etmek istedikleri bölümler ile ilgili merak ettikleri soruları fakülte dekanlarına sorma fırsatı yakaladı.

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