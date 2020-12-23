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Ege Tıp’a çifte gurur

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Gövsa Gökmen, Stanford Üniversitesi tarafından yayınlanan ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ arasında gösterilirken, Prof. Dr. Gökmen ile aynı anabilim dalından Prof. Dr. Yelda Pınar’ın birlikte yayınladığı bilimsel makale, “Yüz Estetiğinde Yüz Gençleştirme-Facial Rejuvenation” alanında dünyada en çok kaynak gösterilen ve en çok atıf alan 50 makale arasında yer aldı.

İZMİR 23.12.2020, 11:07
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Ege Tıp’a çifte gurur

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Gövsa Gökmen, Stanford Üniversitesi tarafından yayınlanan ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ arasında gösterilirken, Prof. Dr. Gökmen ile aynı anabilim dalından Prof. Dr. Yelda Pınar’ın birlikte yayınladığı bilimsel makale, “Yüz Estetiğinde Yüz Gençleştirme-Facial Rejuvenation” alanında dünyada en çok kaynak gösterilen ve en çok atıf alan 50 makale arasında yer aldı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Gövsa Gökmen, Stanford Üniversitesi koordinasyonunda yürütülen çalışma sonunda hazırlanan Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde Türkiye’de çalışmalarını yürüten toplam 857 bilim insanı arasında yer aldı. Saygın uluslararası dergilerde 130 ve ulusal 50 özgün bilimsel yayın, pek çok kitap ve projesi bulunan Prof. Dr. Gökmen, Türkiye’den listeye giren tek anatomist oldu. Ayrıca Prof. Dr. Gökmen ile aynı anabilim dalından Prof. Dr. Yelda Pınar’ın ile birlikte yayınladığı bilimsel makaleleri alanlarında en çok kaynak gösterilen ve en çok atıf alan 50 makale arasında yer aldı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ı ziyaret eden Egeli iki öğretim üyesi çalışmaları hakkında, Rektör Budak’a bilgi verdi. Ege’ye çifte gurur yaşatan Prof. Dr. Gökmen ile Prof. Dr. Pınar’ı tebrik eden Rektör Budak, “Üniversite hastanemiz pandemi sürecinde büyük bir gayretle kaliteli bir sağlık hizmeti sunuyor. Tıp fakültemizin değerli akademisyenleri bu süreçte tüm sağlık çalışanlarımızla omuz omuza, virüse karşı mücadeleyi sürdürüyor. Öte yandan akademisyenlerimiz bilimsel faaliyetlerine de aynı tempoda devam ediyor. Bizlere çifte gurur yaşatan, Prof. Dr. Figen Gövsa Gökmen ile Prof. Dr. Yelda Pınar hocalarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Huzurlu bilim ortamında verimli çalışmak”

Araştırmalarının, toplam bin 387 atıf ile taçlandırıldığını belirten Prof. Dr. Gökmen, “Ege Üniversitesinin huzurlu bilim ortamında verimli çalışarak Ege Üniversitesi’nin saygın yerini yükseklere taşımak için yoğun bir çaba içindeyiz. Aynı anabilim dalından akademik çalışma arkadaşım Prof. Dr. Yelda Pınar ile birlikte yayınladığımız bilimsel makalemiz, Mayo Clinic Plastik Cerrahi Anabilim Dalınca Yüz Estetiğinde Yüz Gençleştirme-Facial Rejuvenation alanında dünyada en çok kaynak gösterilen ve en çok atıf alan 50 makale arasında yer aldı” dedi.

ABD, Avrupa ve Japonyalı araştırmacıları geride bıraktılar

Web of Science Citation Index tarafından taranan üst düzey akademik dergilerde 1950 ile 2019 yılları arasında yayınlanmış yüz gençleştirme cerrahisi ile ilgili en çok atıf sahibi olan bilimsel yayınlar kanıt düzeyleri, çalışma türleri, yayın ülkelerine ve konularına göre sınıflandırıldığını kaydeden Prof. Dr. Gökmen, “Sıralamadaki en üst değerdeki 50 bilimsel yayın arasında araştırmaları bulunan Prof. Dr. Pınar ve ben, pek çok Amerikan, Avrupalı ve Japon plastik cerrah çalışma ekibinin bilimsel yayınlarını geride bıraktık. Daha çok okunan ve değerli bulunan çalışmamız Mayo Clinic tarafından bizlere bildirildi. Amacı estetik yüz gençleştirme cerrahisi alanında plastik cerrahlar için eğitim kaynağı olan ve en çok atıf alan 50 bilimsel çalışma arasına Türkiye’den giren tek araştırmanın bize ait olması gurur verici” diye konuştu.

“Yol gösterici bilgi olarak kullanıldı”

Uzun yıllardır Prof. Dr. Pınar ile araştırma ekibi olarak yüz gençleştirme cerrahisine ilişkin pek çok yayın ve kitap çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Prof. Dr. Gökmen, “Yayınlandığı tarihten bu yana araştırmamız yüz estetiği, yüz tamiri, yeniden şekillendirme ve flep cerrahisi olmak üzere plastik cerrahi girişimlerinde kılavuz bilgi olarak kullanıldı. Saygın dergilerden 112 atıf, kitap ve bildirilerden 75’e yakın atıf aldı. Biz çalışmamızda her bireyin yapısal anatomik farklılığı göz önüne alındığında cerrahi tedavinin standartlaştırılmasındaki önemi vurguladık. Cerrahi kılavuz noktaları belirleyerek bugün uygulanan girişimlerin temelini oluşturan parametreleri yüz cerrahisine kazandırdı” dedi.

Cerrahi girişimlerin anatomik temelini tanımlayan çalışmaları ile her yıl yüksek sayıda atıf alan Egeli akademisyenler, yüz estetiği cerrahisinde güvenli girişim yollarını tanımlayan çalışmalarını sürdürüyor.
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