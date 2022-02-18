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Ege lezzetlerine gençlerden sanatsal dokunuş

Yaşar Üniversitesi, İzmir mutfağının ön plana çıkarılması ve yeni yetişen şeflerin yöreye özgü yemek kültürünü öğrenmesi amacıyla “İzmir’e Özel Lezzetler” yemek yarışması düzenlendi. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden 5 öğrencinin finale kaldığı yarışmayı, “Ege Otlu Tortellini” yemeği ile Furkan Aydın kazandı.

İZMİR 18.02.2022, 09:26
Ege lezzetlerine gençlerden sanatsal dokunuş

Yaşar Üniversitesi, İzmir mutfağının ön plana çıkarılması ve yeni yetişen şeflerin yöreye özgü yemek kültürünü öğrenmesi amacıyla “İzmir’e Özel Lezzetler” yemek yarışması düzenlendi. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden 5 öğrencinin finale kaldığı yarışmayı, “Ege Otlu Tortellini” yemeği ile Furkan Aydın kazandı.

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, düzenlenen yarışma ile 8 bin yıllık tarihi boyunca farklı kültürlerin etkisi ile oluşan İzmir mutfağının ön plana çıkarılması amaçlandı.

Yarışmaya başvuran 45 kişi arasından 5 öğrenci finale kaldı. Öğrenciler Yaşar Üniversitesi Uygulama Mutfağında, börülce, fasulye, patlıcan, asma yaprağı, bakla, barbunya, dolmalık biber, enginar, kabak çiçeği gibi sebzeler ve İzmir’e özgü çeşitli şifalı otlarla hazırlanarak zeytinyağı ile lezzetlendirilen yemekler yaptı. Yarışma sonunda finale “Otlu ve İzmir Tulumlu Köfte” ile Dila Oktay, “Dereotlu Kereviz ve Pancar” ile Teoman Keleş, “Ege Otlu Tortellini” ile Furkan Aydın, “Sarızeybek” ile Furkan Açıkgöz ve “Urla” isimli tabağıyla Doğukan Aydın kaldı. Öğrenciler sırayla tabaklarını jüri üyelerine sundu. Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç, Dr. Öğretim Üyesi Eylem Ezgi Fadıloğlu, şeflerden Serkan Çakır ve Murat Yıldız’dan oluşan jüri üyeleri finale kalan tabakları değerlendirdi. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Murat Komesli de uygulama mutfağında gerçekleşen ödül törenine katılarak, finale kalan öğrencilerin hazırladığı tabaklardan tadım yaptı.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç, “Amacımız zengin İzmir mutfağının yaşatılması ve öğrencilerimizin İzmir mutfağını daha iyi tanımalarını sağlamaktı” dedi.

Yarışmanın birincisi: Ege Otlu Tortellini

“İzmir’e Özel Lezzetler” yemek yarışmasının birincisi “Ege Otlu Tortellini” tabağı ile Furkan Aydın, ikincisi “Sarızeybek” tabağı ile Furkan Açıkgöz, üçüncüsü ise “Urla” isimli tabağıyla Doğukan Aydın olurken, Dila Oktay ile Teoman Keleş mansiyon ödülü kazandı. Birinci, ikinci ve üçüncüye; plaket, Yaşar Üniversitesi hediye paketi ile çeşitli hediyeler verildi.

Atatürk’ün son isteği olan enginardan esinlendi

Birinci seçilen Furkan Aydın, “Ege Otlu Tortellini” tabağını hazırlarken nelerden esinlendiğini anlatarak, “İlk katıldığım yemek yarışması bir makarna yarışmasıydı. Ege otlarının lezzetiyle kendi yaptığım tortelliniyi birleştirdim. Ortaya güzel bir tabak çıktı” dedi. İkinci tabak olan “Sarızeybek” ile yarışmaya katılan Furkan Açıkgöz, Atatürk’ün son istediği yemek olan enginardan esinlendiğini anlattı. Açıkgöz, “Tabakta enginar, dil balığı ve şevketi bostan otu var. Atatürk hastalandıktan bir süre sonra son kez Sarızeybek dansını yapıyor. Bu nedenle tabağıma bu ismi vermek istedim” diye konuştu. Üçüncü seçilen öğrenci Doğukan Aydın ise “Urla” tabağıyla ilgili, “İçinde çeşitli otlar, balık ve enginar var. Urla’da bu ürünler çok fazla yetişiyor. Bakla ile enginarı yakıştırdığım için beraber kullandım. Balığın yanında güzel gittiği için enginarın içine deniz börülcesi koydum. Balığımın derisini kızarttıktan sonra deniz börülcesi, yapay hardal ve İzmir tulum peyniri yerleştirdim. Yanına da pancar suyundan sos yaptım” şeklinde konuştu.

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