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Ege İhracatçı Birliklerinde Jak Eskinazi güven tazeledi

Ege İhracatçı Birliklerinde 1 Nisan 2022 tarihinde başlayan genel kurul maratonu koordinatör başkanlık seçimiyle sonuçlandı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi EİB Koordinatör Başkanlığına tekrar seçildi. Eskinazi, EİB bünyesindeki 8 bin 500 ihracatçının önümüzdeki dört yıl temsilcisi olacak.

İZMİR 18.05.2022, 14:12
Ege İhracatçı Birliklerinde Jak Eskinazi güven tazeledi

Ege İhracatçı Birliklerinde 1 Nisan 2022 tarihinde başlayan genel kurul maratonu koordinatör başkanlık seçimiyle sonuçlandı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi EİB Koordinatör Başkanlığına tekrar seçildi. Eskinazi, EİB bünyesindeki 8 bin 500 ihracatçının önümüzdeki dört yıl temsilcisi olacak.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak 2022-26 döneminde EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı olarak görev yapacaklar. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık ise; EİB Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Başkanı olarak belirlendi.

Eskinazi: “Hedefimiz 25 milyar dolar ihracata ulaşmak”

EİB’de 2018-22 döneminde çok uyumlu bir dönem geçirdiklerini, 4 yıllık süreçte EİB’nin ihracatını yüzde 35’lik artışla 13 milyar dolardan 17,5 milyar dolara taşıdıklarını dile getiren Jak Eskinazi, “Aynı uyumu 2022-2026 döneminde de sürdürme kararlılığındayız. İnovasyon, Ar-Ge, Tasarım, Sürdürülebilirlik, Mesleki Eğitim, Dijitalleşme önümüzdeki dört yıl yoğunlaşacağımız konu başlıkları olacak. 4 yıl boyunca yürüteceğimiz çalışmalarla 2026 yılında EİB’nin ihracatını 25 milyar doların üzerine çıkarma çabası içinde olacağız” diye konuştu.

Yalçın Ertan: “Yeni pazarlara ve ticaret heyetlerine yoğunlaşacağız”

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin son 4 yılda ihracatını yüzde 110 artırarak 2,5 milyar doları aşmasında özverili çalışmaları bulunan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan 2022-26 döneminde EDDMİB Yönetim Kurulu Başkanlığı yanında, EİB Koordinatör Başkan Yardımcılığını da üstlenecek.

Türkiye’nin ekonomik açıdan zor bir dönemden geçtiğine vurgu yapan EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Yalçın Ertan, “1980 yılından bu yana ülkemizin ihracatına katkı yapma çabası içerisindeyim. Yaşanan pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı dünyanın ekonomik dengelerini bozduğu gibi ülkemizi de etkiledi. Ancak, Rusya’nın hammadde ve yarı mamul ihracatındaki Avrupa, Amerika ve diğer ülkelerin getirdiği kısıtlar sebebiyle son 1 aydır ülkemiz Rusya’dan daha uygun fiyata hammadde ve yarı mamul temin etme şansına sahip oldu. Rusya’ya yönelik bu kısıtmalar ve Ukrayna’nın demir ve çelik üretimindeki ve ihracatındaki zorunlu azalmalardan dolayı Türk demir ve çelik ürünlerine yurtdışı piyasalardan talep artışı oldu. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Pandemiyi geride bıraktık. Pandeminin bitmesiyle birlikte fuarlar, sektörel ticaret heyetleri ve alım heyetleri daha da hız kazanacak. Bizi yoğun bir dört yıl bekliyor, sektörümüz kapasite artırımı süreci içerisinde. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde yaklaşık 13-15 milyon ton kapasite artışı devreye girecek. Bu süreçte ihracatçılarımıza yön veren ve onlara destek olacak bir konumda olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

Ege Bölgesi’nin tarım ihracatı Uçak’a emanet

Geçtiğimiz dört yıllık dönemde Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı olarak Ege Bölgesi’nde yaş meyve sebze ve mamulleri sektörlerinden sorumlu olduğunu vurgulayan EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, önümüzdeki dönemde 7 tarım birliğinin sorumluluğunu taşıyacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını, kendisini bu göreve layık gören Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanlarına teşekkür ettiğini aktardı.

Ege Bölgesi’nin yıllık 6 milyar doları aşan tarım ürünleri ihracatıyla Türkiye lideri konumunda olduğu bilgisini paylaşan Uçak, “Meyve sebze mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, kuru meyve, zeytin ve zeytinyağı, tütün, odundışı orman ürünleri, baharatlar, haşhaş tohumu başta olmak üzere pek çok üründe dünya genelinde güçlü oyuncuyuz. Hedefimiz 4 yıl sonunda tarım ürünleri ihracatında 10 milyar doları yakalamak olacak” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Başkanı Mehmet Ali Işık

Türkiye’nin organik ürün ihracatının yüzde 75’ini Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri gerçekleştiriyor. Türkiye’de ihracatçı birliklerinin 83 yıllık tarihinde organik sektöründen ilk birlik başkanı seçilen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, 2022-26 döneminde EİB Başkanlar Kurulu’nda EİB Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Başkanı olarak görev yapacak.

Organik sektöründen bir temsilci olarak önce birlik başkanı sonrasında, Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Başkanı seçilmesinin Egeli ihracatçıların sürdürülebilirliğe ve organik sektörüne verdiği değeri göstermesi bakımından kıymetli olduğunu anlatan EİB Organik Ürünler Başkanı Mehmet Ali Işık, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2020 yılını “Sürdürülebilirlik Yılı” ilan etmiştik. EİB bünyesinde Sürdürülebilirlik departmanını kurduk. Birliklerimizin karbon ve su ayak izini hesapladık. Geçtiğimiz günlerde “Sürdürülebilirlik Raporu”nu açıklayan ilk ihracatçı birliği olduk. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik eksenli URGE Projelerimizle ihracatçı firmalarımızın sürdürülebilirlik yetkinliklerini artırdığımız gibi, URGE Projelerine katılan firmalarımızın sera gazı emisyonu envanterini çıkaracağız. Sektörlerimizi AB Yeşil Mutabakatı kriterlerine hazırlayacağız. Benim EİB Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Başkanı olmam Türk organik sektörü için de itici güç olacak. Günümüzde 500 milyon dolar seviyesinde olan organik ürünler ihracatını, 4 yıllık görev sürem sonunda 1 milyar dolara taşımak için organik sektörüyle yoğun bir çalışma içinde olacağız. Dünya genelinde sağlıklı gıdalara olan yönelişte bizim güçlü yanımız olacak. EİB Organik Ürünler Başkanlığına seçilmem noktasında destek olan birlik başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye görüşlerini özetledi.

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