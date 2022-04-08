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Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinde ikinci Sertbaş dönemi

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin, 2021 yılı olağan seçimli genel kurulunda mevcut başkan Burak Sertbaş’ın hazırladığı liste 62 oyla üyelerden yetki alırken, EHKİB’i önümüzdeki dönem yönetecek kadroda 7 kadın ihracatçının varlığı dikkat çekti. Öte yandan ihracatta 2022 yılında 1,5 milyar doları geçen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2022-2026 döneminde 2 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için sürdürülebilirlik, fuarlar ve tasarım başlıklarına yoğunlaşacak.

İZMİR 08.04.2022, 11:43
Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinde ikinci Sertbaş dönemi

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin, 2021 yılı olağan seçimli genel kurulunda mevcut başkan Burak Sertbaş’ın hazırladığı liste 62 oyla üyelerden yetki alırken, EHKİB’i önümüzdeki dönem yönetecek kadroda 7 kadın ihracatçının varlığı dikkat çekti. Öte yandan ihracatta 2022 yılında 1,5 milyar doları geçen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2022-2026 döneminde 2 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için sürdürülebilirlik, fuarlar ve tasarım başlıklarına yoğunlaşacak.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin 2021 yılı olağan seçimli genel kurulu, Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Mevcut başkan Burak Sertbaş’ın hazırladığı liste 62 oy aldı. Bu sonuçla Sertbaş, üyelerden yetkiyi alarak yeniden başkan seçildi. Öte yandan EHKİB’i önümüzdeki dönem yönetecek kadroda 7 kadın ihracatçı yer aldı.

Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul’un divan başkanlığı, Merve Öktem ve Menekşe Kıran’ın katip üyelik yaptığı genel kurulda konuşan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, 2 yılı pandemiyle geçen 4 yıllık görev sürelerinde, ihracatlarını 1,3 milyar dolardan, 1,5 milyar dolara taşıdıklarını aktardı.

"2026 yılında 2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren birlik olacağımıza inanıyorum"

2022 yılı için 1,6 milyar dolar ihracat hedefleri olduğunu paylaşan Sertbaş, “Pandemi döneminde bile 1,3 milyar dolardan 1,5 milyar dolara ulaştık. Ben o yüzden 2026 yılında 2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren birlik olacağımıza inanıyorum. 2022 yılı için moda sektörü ile ilgili tahminlerde bulunan Mckinsey’nin de belirttiği gibi Türkiye, moda tedarikçisi ülkeler arasında en çok öne çıkan ülke olarak görünmektedir. Ülkemizin sektörde sürdürülebilir üretim alanında yatırımlarını arttırması ile önemli fırsatlar yaşanacağını düşünüyoruz. Özellikle geri dönüşüm merkezlerinin kurulması, geri dönüştürülmüş malzemelerle hammadde üretiminin artması, Türkiye’yi daha çok tercih edilen tedarikçi ülke konumuna getirecektir. Yakın coğrafyadan tedarik ile elde ettiğimiz avantajı bu şekilde sürdürülebilir kılabiliriz” diye konuştu.

"2021 yılında bin 647 üyemizde 187 ülkeye ihracat yaptık"

Genel kurulda 4 yıl boyunca gerçekleştirdikleri projeler hakkında da bilgi veren Sertbaş şöyle konuştu:

“İhracat hedeflerimize ulaşmada tasarımın öneminin büyük olduğuna inanıyoruz. EİB Moda Tasarım Yarışmasının 14., 15. ve 16.’sını görev süremizde yaptık. İki fuara Milli Katılım Organizasyonu yapıyoruz. 4 yılda 3 URGE projesi gerçekleştirdik. Sürdürülebilirlik alanında pek çok projeyi sürdürüyoruz. Üyelerimizin ürünlerini 360 derece profesyonel bir şekilde çeken fotoğraf stüdyosu kurduk. Çok sayıda sektörel ticaret heyeti, alım heyeti organizasyonları yaptık. Pandemi döneminde sanal ticaret heyetleri düzenledik. Tüm bu çalışmalar sonrasında 2021 yılında bin 647 üyemizde 187 ülkeye ihracat yaptık. Türkiye geneli sektörümüzün ortalama ihraç fiyatı 13,3 $/Kg, iken EHKİB’in ihracat birim fiyatı 16,9 $/kg. oldu."

Hazırgiyim ve tekstil sektörlerinin, nitelikli tekstil mühendisliği ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla lise öğrencisi gençlere Tekstil Mühendisliği bölümünün tanıtılması için İzmir’de başlayan projenin Türkiye geneline yayıldığını anlatan Sertbaş, 3. yılına ulaşan projede 230 öğrencinin asgari ücrete varan oranda burs aldığını, Tekstil Mühendisliği algısını yükselttiklerini, üniversitelerde kontenjanların dolduğunu vurguladı.

Tekstil mühendisliği ihtiyacının yanı sıra sektörlerinde ara eleman açığı bulunduğuna temas eden Sertbaş, önümüzdeki dönem bu sorunun çözümüne odaklanacaklarını dile getirdi.

2022-26 döneminde yoğunlaşacakları bir diğer projenin “Döngüsel Fikirler Projesi” olacağı bilgisini veren Sertbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu projemiz ile öğrencilerimizin iş dünyasından önemli kişilerin rehberliğinde hazır giyim ve tekstil sektöründe sürdürülebilirlikle ilgili projeler oluşturmalarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde modada sürdürülebilir üretim daha da elzem bir şekilde gündeme geliyor ve sürdürülebilirlik sektörümüz için artık bir tercih değil artık bir zorunluluk oldu. 2022 yılında firmalarımızın sürdürülebilir alt yapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu dönem istihdam ettiğimiz Çevre Mühendisimiz tüm üyelerimize birebir danışmanlık hizmeti verecek. Bu doğrultuda firmalarımızın hepsinin karbon ayak izlerini hesaplama, sera gazı emisyonlarını azaltma, atık yönetimi gibi konularda çalışmalarına devam edilecek. Bu konuda da birliğimiz ilk defa böyle bir hizmet başlatan birlik oldu. Bu da çevresel sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemi gösteriyor. EHKİB olarak sürdürülebilirlik alanında yürüttüğümüz URGE projemizin faaliyetlerine devam edeceğiz. Kısacası, 2022 yılında da Türkiye’nin katma değeri en yüksek ihracat gerçekleştiren ve dönüşüme liderlik eden sektörlerinden biri olarak, sürdürülebilirliği odak noktamıza yerleştirip ulusal bir inovasyon gündemi oluşturmak gayretinde olacağız. Bu konuda da hem öncü hem de örnek rolümüzü sürdürmeye devam edeceğiz.”

EHKİB kurullarında 7 kadın yer aldı

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu asil listesinde; Zeynep Seray Seyfeli, Melis Vekiloğlu ve Emine Tuğba Hazar, yedek yönetim kurulu listesinde Gizem Batur ve Nurdan Demet Tatari yer aldı. Şahika Aşkıner denetim kurulundaki yerini korurken, TİM Delege Listesine EGSD Geçmiş Dönem Başkanı Mukadder Özden girdi. EHKİB, kurullarına böylelikle kadın temsilci sayısı 7’ye yükseldi.

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