Ege, Akademi TV ile bilgi birikimini dünyayla paylaşıyor

Korona virüsü pandemisi sürecinde uzaktan eğitim çalışmalarına ara vermeden devam eden Ege Üniversitesi (EÜ)’nde hayata geçirilen Akademi TV, 11 bin kişiyi aşan katılımcı sayısıyla hızla büyüyen ve genişleyen bir öğrenme platformu haline geldi.

Ege Üniversitesi (EÜ), öğrenci odaklı, eğitim-öğretimde kalite öncelikli ve araştırma üniversitesi hedefli dijital uygulamalarını geliştirmeye devam ediyor. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim çalışmalarını sürdüren üniversite, kurulan Akademi TV’ye önem veriyor.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın talimatıyla Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) çatısı altında kurulan Akademi TV’de, hali hazırda 35 kurs ve sertifika eğitimleri bulunuyor. Üniversite olarak toplumu bilgilendirmek gibi önemli bir sorumluluğu taşıdıklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi, Türkiye’nin birçok ilkini gerçekleştirmiş bir üniversite olarak kendi birikimlerini paylaşıp, her alanda öncü olmaya devam ediyor. Göreve geldiğimiz pandemi dönemi öncesinde Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini kurmamızın ne kadar doğru ve yerinde bir adım olduğunu bugün çok iyi görüyoruz. Akademi TV de bu doğrultuda atılan doğru bir adımdır ” dedi.

Geniş yelpazede içerik sunuyor, sayı 11 bini aştı

Akademi TV ile ilgili bilgiler veren Rektör Budak, “Ege Üniversitesinin kendi bilgi ve birikimlerini bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutta paylaşmayı hedefleyen Akademi TV’de hali hazırda 35 kurs ve sertifika eğitimleri bulunuyor. Altı aylık kısa bir süre zarfında 11 bin kişiyi aşan katılımcı sayısıyla hızla büyüyen ve genişleyen bir öğrenme platformu haline geldi. Eğitimde kullanılan internet 2.0 araçlarından proje yazma eğitimlerine, girişimcilik eğitimlerinden Uzaktan Eğitim Eğitici Eğitimi Sertifika programlarına kadar geniş bir yelpazede içerik sunan platform, üniversitemizin bilgi ve birikimlerini paylaşmaya devam edecek” diye konuştu.

"Derslerin açılması ve paylaşılması için gerekli altyapıyı rektörlüğümüz desteği ile hazırladık"

Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Fırat Sarsar da, “Akademi TV, kurum içi ve kurum dışı çevrimiçi eğitimlerin düzenlenmesini ve paylaşılmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda yeni derslerin açılması ve paylaşılması için gerekli altyapıyı rektörlüğümüz desteği ile hazırladık. Merkezimizin içinde bulunan stüdyoda çekimler yapılabilecek ve materyal tasarım alanında uzmanlarımızla öğretim materyalleri tasarlanabilecektir” dedi.