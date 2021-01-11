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Eflatun Nuri Karikatür Yarışması’na çevrimiçi ödül töreni

4. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Ödül Töreni, pandemi şartları nedeniyle bu yıl çevrimiçi düzenlendi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde gerçekleştirilen törende kazanan karikatüristlere ödülleri canlı yayında, sembolik olarak verildi. Törene; siyasetçiler, gazeteciler ve Türkiye’nin sevilen kalemleri katıldı.

İZMİR 11.01.2021, 08:55
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Eflatun Nuri Karikatür Yarışması’na çevrimiçi ödül töreni

4. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Ödül Töreni, pandemi şartları nedeniyle bu yıl çevrimiçi düzenlendi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde gerçekleştirilen törende kazanan karikatüristlere ödülleri canlı yayında, sembolik olarak verildi. Törene; siyasetçiler, gazeteciler ve Türkiye’nin sevilen kalemleri katıldı.

Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) işbirliğiyle düzenlenen 4. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’nın ödül töreni pandemi önlemleri nedeniyle bu yıl çevrimiçi düzenlendi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen’in ev sahipliğinde gerçekleşen ve Konak Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Milletvekili Gazeteci Atila Sertel, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş, Yazar Yaşar Aksoy, Karikatürist Ercan Akyol, Gazeteciler Uğur Dündar, Fatih Portakal, İsmail Saymaz, Müyesser Yıldız, Ünsal Ünlü, Murat Ağırel, Barış Pehlivan ve ödül kazanan karikatür sanatçıları katıldı. “Pandemi” teması ile gündeme de ışık tutan yarışmanın ödül töreni, organizasyonun ilk yılından bu yana gelenek olduğu üzere 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde gerçekleştirildi.

Batur: "Basın özgürlüğü mücadelesinde yanınızdayız"

Açılış konuşmalarını Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İGC Başkanı Misket Dikmen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Milletvekili, İGC Onursal Başkanı Gazeteci Atila Sertel gerçekleştirdi. Ayrıca İGC Saymanı ve 4. Eflatun Nuri Karikatür Yarışması Genel Koordinatörü Sadık Pala da yarışmanın 4 yıla yayılan hikayesini ve gelecek hedeflerini anlatan bir sunum yaptı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün coşkuyla kutlanacağı günlere olan inancını dile getirdi. Pandeminin tüm dünyada yaşam şeklini ve alışkanlarını değiştirdiğini ifade eden Başkan Batur, “Sanatçı gözüyle pandemiye bakmak ve üstelik bunu karikatür gibi çok önemli bir sanat dalıyla yapmak, gerçekten çok önemliydi” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Yarışmamıza katılan eserler, gerçekten bu tarihi günlere ışık tuttu. Katılan tüm sanatçılarımızı tek tek kutluyor ve hepsine teşekkür ediyorum. Değerli jürimize de verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Birincilik ödülünü alan karikatüristimiz Orhan Öztürk eserinde, maskesi yüzüne dikilmiş bir sağlık çalışanını çizmiş. Gerçekten pandeminin kahramanları, sağlık çalışanlarımız. Onlara burada bir kez daha teşekkür etmek isterim. Pandemide en çok yıpranan sağlıkçılarımız oldu ama Türkiye’de hemen her dönem en ağır darbeleri alan, yıpranan bir kesim de siz gazetecilersiniz. Sizlerin özgür basın mücadelesinde her zaman yanınızda olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.”

Yarışma uluslararası olacak

Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’nı uluslararası boyuta taşımak istediklerini ancak bu yıl pandemi şartları nedeniyle yapılamadığını da sözlerine ekleyen Başkan Batur, “Yarışmamız artık uluslararası bir yarışma olamaya hazır. Ancak bu yıl pandemi şartları buna izin vermedi. Önümüzdeki yıllarda hem uluslararası düzenlenen hem de daha geniş yaş gruplarının katılabileceği Eflatun Nuri Karikatür Yarışmaları göreceğiz” dedi.

Soyer: "Umut her zaman var"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, karikatür sanatının evrensel bir buluşma alanı olduğuna dikkat çekti. Umudun yitirilmemesi gerektiğini dile getiren Başkan Soyer, Eflatun Nuri Karikatür Yarışması’nın da umudu beslediğini ifade ederek, “Haber alma hürriyeti, beslenme barınma gibi insanın temel haklarındandır. Sekteye uğradığında ağır tahribat ve son dere üzücü, kırıcı bir tablo ortaya çıkıyor ama bu tablonun değişeceğine dair umudu her zaman koruduk. Bugünkü bu buluşma, bu ödül töreni, hayatın akacak bir damar bulduğunu, umudu korumamız gerektiğini gösteriyor. Karikatür evrensel bir dil ve zekanın, özgür düşüncenin evrensel bir buluşma alanı. Bugün yarışmaya katılan ve ödül alan tüm yarışmacıları kutluyorum” diye konuştu.

Ödüller sahiplerini buldu

Yarışmada eserleri dereceye giren karikatüristlere ödülleri sembolik olarak takdim edildi. Yarışmanın birincisi Orhan Öztürk’e ödülünü Gazeteci Uğur Dündar verirken, yarışmanın ikincisi Engin Selçuk’a ödülünü Müyesser Yıldız verdi. Üçüncü olan Nuhsal Işın ise ödülünü Barış Pehlivan’dan aldı. Jüri Özel Ödülü’nü Kerem Yörük’e sembolik olarak teslim eden Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, yarışmayı düzenleyen Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ne teşekkür ederek, “Gazetecilere nefes oluyorsunuz, umut aşılıyorsunuz. İzmir’den yapılan bu değerli çalışmaların bizi daha da aydınlığa götüreceğine eminim” ifadelerini kullandı. Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş da İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü’nü Yüksel Can’a verdi. Yayınlanmış Basın Karikatür Ödülü’nün kazananı Zafer Temoçin’e ise ödülünü, aynı dalda geçtiğimiz yıl verilen ödülün sahibi olan Karikatür Sanatçısı Ercan Akyol verdi. Haberci ve Gazeteci Fatih Portakal da ödül törenine katılarak, Orhan Peynirci’ye Başarı Ödülü’nü verdi. Başarı ödüllerinin bir diğer kazananı Ümit Müfit Dinçay’a ise ödülünü Gazeteci Ünsal Ünlü verdi. Karikatürist Serdar Sönmez ise Başarı Ödülü’nü Gazeteci Murat Ağırel’den aldı. Nuhsal Işık’a üçüncülük ödülünü veren Gazeteci Barış Pehlivan, ödül törenindeki konuşmasında, her şeye rağmen umut edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yarışmada ikinci olan Engin Selçuk ise ödülünü Gazeteci Müyesser Yıldız’dan aldı. Maskesi yüzüne dikilen bir sağlık çalışanını tasvir ettiği karikatürü ile 4. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’nın birincisi olan Orhan Öztürk’e ise ödülünü Gazeteci Uğur Dündar verdi.
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