Efeslim Kart artık daha güçlü

Selçuk Belediyesinin sosyal yaşam kartı Efeslim Kart’ın atık toplama fiyatları güncellendi.

Dar gelirliye destek, esnafa can suyu, eğitime katkı ve çevreye dost işlevleri ile kente, kentliye sosyal ve ekonomik destek sunan Efeslim Kart’ı atık toplamak için kullanan Selçuklular, artık biriktirdikleri geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarından (kağıt, karton, cam, metal, plastik) iki kat daha fazla puan elde edebilecek. Biriken puanlarla eğitime katkı sunulabildiği gibi yerel esnaftan da alışveriş yapılabilecek. Kentte dayanışmayı sağlayan Efeslim Kart ile ilgili ayrıntılı bilgi almak ve Efeslim kart sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Selçuk Belediyesi hizmet binasında bulunan Efeslim Kart başvuru noktasına ulaşabilecek.