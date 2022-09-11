Efesli Leylek 100. yıl özel sayısı çıktı

Efesli Leylek 100. Yıl Özel Sayısı okurlarıyla buluştu. Selçuk Belediyesi’nin ilk kültür yayını olan Efesli Leylek’in, kentin kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle hazırlanan özel sayısı zengin içeriğiyle arşivlerde yer alacak. Efesli Leylek’in 100. Yıl sebebiyle çıkan özel sayısının kapağında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 5 Mart 1930 tarihinde Çamlık’ta çekilen bir fotoğrafı yer alıyor.

Birçok yazarın Büyük Zafere, İzmir’in ve Selçuk’un kurtuluşunun 100. yılına, Mustafa Kemal Atatürk’e dair yazılarının yer aldığı Efesli Leylek’in bu özel sayısında Tarihçi Yazar Sinan Meydan da “Atatürk’ün Barış Formülü” adlı yazısıyla, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de “Kurtuluştan Kuruluşa 100. Yıl” başlıklı yazısıyla yer alıyor.

Dergide ayrıca 100 Selçuklu’nun Atatürk ile ilgili görüşlerine de yer verildi. Geçmişten günümüze Selçuk’un şehitleri ve gazilerinin öz geçmişleri de Efesli Leylek de yer alıyor.

Efesli Leylek Dergisi, Selçuk Efes Kent Belleği’nden, belediye hizmet binasından temin edilinebilir. Dergi ayrıca www.efeslileylek.com adresinden de online okunabilir.