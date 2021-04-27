banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak
Esnaftan tam kapanma için talep listesi
Esnaftan tam kapanma için talep listesi
Asgari ücrette artış emri!
Asgari ücrette artış emri!
Milyonlarca çalışana yargıdan bir kötü haber daha!
Milyonlarca çalışana yargıdan bir kötü haber daha!

Efes Ultra Maratonu kitap bağışında da limitleri zorladı

Geçtiğimiz mart ayında İzmir’in Selçuk ilçesinde 4.’sü düzenlenen Efes Ultra Maratonu ile örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı. "Hayata, Hayallerinle Renk Kat!" sosyal sorumluluk projesi adı altında, yaklaşık 4 bin kitap bağışlandı.

İZMİR 27.04.2021, 13:05
2
Efes Ultra Maratonu kitap bağışında da limitleri zorladı

Geçtiğimiz mart ayında İzmir’in Selçuk ilçesinde 4.’sü düzenlenen Efes Ultra Maratonu ile örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı. "Hayata, Hayallerinle Renk Kat!" sosyal sorumluluk projesi adı altında, yaklaşık 4 bin kitap bağışlandı.

Geçtiğimiz mart ayında Selçuk’ta gerçekleştirilen ve 4. kez düzenlenen Efes Ultra Maratonu’nda binlerce sporcu, tarihi kenti koşarak keşfetmişti. İlçenin kültürel ve doğal zenginliklerinin yer aldığı parkurlarda, dünya mirasını koşarak keşfeden yaklaşık 2 bin sporcu, kitap bağışlarıyla da önemli bir farkındalığa imza attı.

Limit Sensin Organizasyonu ve 4. Efes Ultra Maratonuna katılan koşucuların destekleriyle, "Hayata, Hayallerinle Renk Kat!" sosyal sorumluluk projesi adı altında 4 bin kitap bağışlandı. Bağışlanan kitaplar, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Belevi Mahallesi’nde bulunan kütüphanelerin raflarında yerlerini almaya başladı.
Yorumlar (0)
18°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?