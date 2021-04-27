Efes Ultra Maratonu kitap bağışında da limitleri zorladı

Geçtiğimiz mart ayında İzmir’in Selçuk ilçesinde 4.’sü düzenlenen Efes Ultra Maratonu ile örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı. "Hayata, Hayallerinle Renk Kat!" sosyal sorumluluk projesi adı altında, yaklaşık 4 bin kitap bağışlandı.

Geçtiğimiz mart ayında Selçuk’ta gerçekleştirilen ve 4. kez düzenlenen Efes Ultra Maratonu’nda binlerce sporcu, tarihi kenti koşarak keşfetmişti. İlçenin kültürel ve doğal zenginliklerinin yer aldığı parkurlarda, dünya mirasını koşarak keşfeden yaklaşık 2 bin sporcu, kitap bağışlarıyla da önemli bir farkındalığa imza attı.

Limit Sensin Organizasyonu ve 4. Efes Ultra Maratonuna katılan koşucuların destekleriyle, "Hayata, Hayallerinle Renk Kat!" sosyal sorumluluk projesi adı altında 4 bin kitap bağışlandı. Bağışlanan kitaplar, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Belevi Mahallesi’nde bulunan kütüphanelerin raflarında yerlerini almaya başladı.