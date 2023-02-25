Efes Tarlası’nın ata tohumları deprem bölgesinde filizlenecek

Deprem bölgesinde tarımsal üretime destek olan Selçuk Belediyesinin Efes Tarlası Yaşam Köyünde üretilen fideler, depremden etkilenen küçük üreticilere gönderilecek.

Selçuk Belediyesi, afet bölgesinde tarımsal üretime destek oluyor. Depremin üretimi de etkilemesi sebebiyle başlatılan çalışmalar çerçevesinde atalık tohumların fidelenmesi için Efes Tarlası Yaşam Köyünde üreticilerin ve gönüllülerin desteği ile çalışmalar başladı.

Tohum atma zamanında deprem nedeniyle mağdur olan üreticiye destek olmak istediklerini ifade eden Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Afetten etkilenen halkın sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla üretilecek fideleri bölgede bağlantı kurulacak meslek odaları ve kuruluşların vasıtasıyla küçük üreticiye ulaştıracağız. Üretilen fideler ile özellikle aile tarımı yapan küçük üreticilere ulaşılmasını hedefliyoruz” dedi.

Selçuk Belediyesi, ilk etapta 500 bin adet fidenin üretimi ve bölgeye ulaştırılmasının ardından ekim sürecine de katkı sunacak. Gönderilecek fideler bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun olarak seçilecek.