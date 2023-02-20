Efes Tarlası Bakkalından depremden etkilenen üreticilere destek

Türkiye’nin birçok ilinden üretici kooperatiflerinin ürünlerini tüketici ile buluşturan Efes Tarlası Bakkalı, önümüzdeki süreçte depremden etkilenen illerde faaliyet gösteren yerel üretici ve kadın kooperatiflerine destek olmak amacıyla ürün satın alınacak.

Efes Tarlası Bakkalı, depremden etkilenen üreticilere destek olmak için çalışma başlattı. Kooperatifçiliği geliştirmek, küçük üreticiye destek olmak amacıyla Selçuk’un yanı sıra Türkiye genelinde 22 kooperatiften ürün satın alan Efes Tarlası Bakkalı, deprem bölgesinde yer alan kooperatiflerden daha fazla alım yapılacağını bildirdi. Depremden zarar gören illerde faaliyet gösteren kooperatiflerden alınan ürünlerin, yakında Efes Tarlası Bakkalında tüketici ile buluşturulacağı öğrenildi.

Efes Tarlası Bakkalında ise deprem öncesinde; Osmaniye Yarbaşı ve Hatay Samandağ ilçelerinde üretilen yer fıstığı helvası, patlıcan reçeli ve biber reçeli gibi ürünlerin yer aldığı belirtildi.