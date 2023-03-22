Efes Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezinin ihalesi 18 Nisan’da

Selçuk Belediyesi, Efes Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezinin ihalesinin 18 Nisan’da gerçekleşeceğini duyururken, inşa edilecek merkezin 2 bin 800 metrekarelik bir alan üzerine kurulacağı; bin 154 metrekaresinin kapalı spor salonu ve 840 kişilik seyirci kapasitesine sahip olacağı, 9 adet dükkândan oluşan ticari alanında yer alacağı öğrenildi.

Selçuk Belediyesi, gençlere ve geleceğe önemli bir yatırım için çalışmalara başladı. Efes Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi ile kentin sosyal ve kültürel hayatında önemli bir sayfanın açılacağı ifade edilirken, merkezin ihalesi 18 Nisan’da gerçekleşecek. Efes Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezinin 2 bin 800 metrekare bir alan üzerine kurulacağı; bin 154 metrekare kapalı spor salonu, 840 seyirci kapasiteli, soyunma odaları, teknik ve idari odalar, hakem odaları, 9 adet dükkândan oluşan ticari alanın bulunacağı öğrenildi. Yine 840 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan yapıda, basketbol ve voleybolun yanı sıra hentbola da uygun bir sahanın inşa edileceği öğrenildi. Gerek seyirci kapasitesi, gerekse sahanın ölçüleri sebebiyle Efes Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezinin uluslararası spor organizasyonları için de kullanılabileceği, merkezde; tiyatro, seminer ve kurs gibi etkinlikler için de kullanılabilecek iki salonun yer alacağı belirtildi.

"Uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek bir kapalı spor salonu yapacağız"

Efes Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezinin proje alanında bilgi veren Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, gençlere verdikleri sözü tutmanın yanı sıra Selçuk adına önemli bir kazanım elde edileceğini söyledi. Başkan Sengeli "Selçuk Belediyesinin eski hal binasının olduğu alandayız. Uzunca bir süre içerisinde bu alanın yıkımı gerçekleştirilmişti. Bu alana dair olarak gençlere verdiğimiz sözü tutmak adına bir kapalı spor salonu aynı zamanda da gençlik merkezinin yer aldığı bir proje çizdirdik. 18 Nisan’da projemizin ihalesi gerçekleşecek. Bu proje dahilinde Efes Selçuk’taki gençlerin ve aynı zamanda tüm halkın kullanımına açık olabilecek voleyboldan, basketbola hatta hentbola kadar uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek bir kapalı spor salonu yapacağız. 2 bin 500 metrekarelik alana oturacak ve bin 154 metrekare olacak bir kapalı spor salonu 840 kişi kapasiteli, 9 adet dükkândan oluşan bir ticari aksın da yer aldığı bir alanı hayata geçirmek adına 18 Nisan’da bu projenin ihalesini gerçekleştiriyoruz. Efes Selçuk’un kültürel sportif ve aynı zamanda da sosyal faaliyetlerinin arttırılması ve gençlerin çok kolay ulaşım sağlayarak bu alanlarda sportif faaliyetlere katılarak kendilerine ait bir alanın olmasını hayal ettik. Bu projeyi düşünürken olabildiğince uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek ve Efes Selçuk için de çok da büyük kıymet arz edebilecek bir alan oluşturmak istedik. İstedik ki kış turizmi de spor noktasıyla kendini gösterebilir hale gelsin. Gençlerimize, spor ile ilgilenenlere ve tüm Efes Selçuk halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz” dedi.