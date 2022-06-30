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Efes Antik Kenti "Efes Macerası" adlı kitapla çocuklara anlatılacak

Selçuk Efes Kent Belleği, "Efes Macerası" adlı hikâye kitabıyla antik kenti çocuklara anlatıyor.

İZMİR 30.06.2022, 12:47
Efes Antik Kenti "Efes Macerası" adlı kitapla çocuklara anlatılacak

Selçuk Efes Kent Belleği, "Efes Macerası" adlı hikâye kitabıyla antik kenti çocuklara anlatıyor.

Ayşe Zülkadiroğlu tarafından yazılan, Güven Bilge’nin çizgileriyle hayat bulan "Efes Macerası" adlı kitap, Efes Antik Kenti’ne dair detayları çocuklara masalsı bir dille anlatarak bilgilendiriyor. Kent belleğinin 7. yayını olan Efes Macerası, Efes Antik Kenti’ni çocuklara anlatmaya yönelik ilk kitap olma özelliği taşıyor. Kitap, Selçuk Efes Kent Belleği, SELBİM, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden temin edilebiliyor. Selçuk’un sahip olduğu kültürel mirası çocuklara anlatarak, kent tarihine yönelik bir bilinç ve aidiyet oluşturmak amacıyla hazırlanan kitabın ön sözü, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tarafından yazıldı.

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