Efes Alt Kapı Çarşısı yepyeni görünüme kavuştu

İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Alt Kapı Çarşısı, yeni düzenlemelerle modern bir görünüme kavuştu. Bölge esnafı, yenilenen çarşı için Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e teşekkür etti.

Kuruluşu 1960’lı yıllara dayanan Efes Alt Kapı Çarşısı, hem tüm dünyanın göz bebeği Efes Antik Kenti’ni ziyaret eden turistler açısından hem de kent ekonomisi açısından büyük önem taşıyor. Efes Alt Kapı, kurulduğu günden bu yana yapılan en ayrıntılı yenileme çalışması sonrasında yepyeni bir görünüme kavuştu. Çalışmalar çerçevesinde çarşı zeminine kilit parke döşemesi yapıldı, elektrik hatları yer altına alındı. Yapılan yol düzenlemeleri ile su baskınlarının önüne geçildi. Olumsuz hava şartları sebebiyle yıkılan gölgelikler yerine, daha kalıcı ve daha sağlam gölgelikler yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde yine çarşı içinde aydınlatma da yapılacağı ifade edildi. Çalışmalar esnafı memnun ederken, Efes Turistik Eşya Üreticileri ve Satıcıları Derneği Başkanı Muharrem Akağaç, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e çalışmalar için teşekkür etti.