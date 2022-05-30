EBAD’tan coşkulu bahar şenliği

Ege Bölgesi Adilcevazlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (EBAD)’nin geleneksel bahar şenliği, İzmir’in Buca ilçesinde onlarca kişiyi bir araya getirdi. Büyük ilgi gören şenliğe katılanlar, gönüllerince eğlenerek keyifli dakikalar geçirdi.

Ege Bölgesi Adilcevazlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (EBAD), geleneksel bahar şenliğini Buca Cennet Vadisi’nde geniş katılım ile gerçekleştirdi. EBAD Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin organizasyonluğunu üstlendiği şenlik, büyük ilgi gördü. Katılımcılar, düzenlenen etkinliklerle keyifli dakikalar geçirdi. Adilcevazlı sanatçı Akın Yiğit ve arkadaşları Suat Yüzer, Samet Yiğit’in performansı ise etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Katılımın yoğun olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren EBAD Başkanı Şakir Tutçu, “Sabahın bu erken vaktinde buraya gelmenizin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bunun bir hasretin buluşması olduğu apaçık belli. 3 yıla yakın bir zamandır evlere hapsolmuştuk, birbirimizle yakından ilgilenemiyorduk, buluşamamıştık. Cenazelerimize gidemedik, bayramlaşmaya hasret kalmıştık. Acı ve tatlı günlerimizde birlikte olamamanın sıkıntısını yaşamaktaydık. Çok şükür bu belayı atlattık. Bundan sonra daha güzel etkinlilerle birlikte olacağımıza inancımız sonsuz daha güzel etkinliklerde birlikte oluruz” dedi.

EBAD’ın gelişmesi ve etkinlik programının artırılması için desteğin önemine değinen Tutçu, “Bildiğiniz gibi sivil toplum örgütlerinin amacı, aynı yörenin insanlarının; gelenek, görenek, örf, adet ve konuşma şivesinin yaşatılması ve Türkiye toplumunun mozaiği içinde yerini koruması bakımından ne denli önemli olduğunu biliyoruz. İhtiyaçlı insanlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında ve benzeri faaliyetler için yaptığımız çalışmalarla da anlatmaya çalışıyoruz; ancak bu gibi çalışmaların devam etmesi için derneğimizin varlığının korunması hepimizin aslı görevi olmalıdır. Bu bakımdan derneğimizi aidatlarımızla, yardımlarla desteklememiz gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Geleneksel bahar şenliğine ayrıca; Ahlatlılar Dernek Başkanı Sıddık Azat, İLKSES Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Erdal Erek, AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Hüseyin Uluğ, İYİ İzmir İl Başkan Yardımcısı Halis Köse katıldı.