Dünyanın önde gelen turizm fuarında Çeşme tanıtıldı

İngiltere’nin başkenti Londra’da 42. kez düzenlenen, dünyanın ikinci büyük turizm fuarı olan ve 182 ülkeden önde gelen turizmcilerin yer aldığı Dünya Turizm Fuarında (World Travel Market-WTM), Çeşme’nin turistik değerleri tanıtıldı.

7-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen WTM Londra Uluslararası Turizm Fuarı, dünya çapında seyahat pazarının ana aktörlerini ve turizm profesyonellerini ağırlarken, Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) yönetim kurulu üyeleri de fuara katılarak, turizm profesyonellerine Çeşme’yi tanıtma fırsatı buldu.

Fuara katılan ÇEŞTOB yönetim kurulu Üüyesi Ebru Biner Tuğgan, fuardaki izlenimlerini anlatarak, "Dünyanın birçok ülkesinden turizm destinasyonları Londra’daki fuardaydı. Pandemiden sonraki ilk fuardı. Tekrar bir arada olmanın heyecanı vardı. Çeşme’yi en iyi şekilde tanıtmaya çalıştık. Çeşme adına iyi işler çıkacağı düşüncesindeyiz. İngilizler, otellerdeki güvenliğin yüksek olmasına çok önem veriyorlar. Bu anlamda otellerimizi biraz daha revize etmemiz gerekiyor. İngiltere’den İzmir’e direkt uçuşların başladığını da sevinerek gördük. Çeşme’den 4 otel temsilcisi fuardaydı. Hem ÇEŞTOB’u hem de Çeşme’yi temsil ettiler. Acentelerle önemli görüşmelerimiz oldu. Standımıza gelen acenteler oldu. Bizim ziyaret ettiğimiz acenteler oldu. Özellikle sağlık turizmi ile ilgili çok talep var. Acentelerin ’her şey dahil’ sistemi ile ilgili beklentileri var. Sadece sezon öncesi ve sonrası dönemde değil, yüksek sezonda da ’her şey dahil’ sisteminin uygulanması isteniyor" diye konuştu.

"Yurt içi ve yurt dışı turizm fuarlarının önemi yadsınamaz"

Turizm fuarlarının önemine dikkat çeken Tuğgan, "Yurt içi ve yurt dışı turizm fuarlarının önemi yadsınamaz. Geçtiğimiz sezon yurt dışındaki gurbetçilerin Çeşme’ye büyük talepleri oldu. Sadece gurbetçilerimize değil, yurt dışındaki fuarlarda gurbetçilerimiz dışındaki turistlere de ulaşma imkanımız var. Bu fuarlarda Çeşme’yi daha iyi tanıtarak talep oluşturabileceğimizi düşünüyorum. Yurt dışında fuarlarda ne yapmamız gerektiği ile ilgili çalışmalara şimdiden başladık. Sadece otelimiz ile ilgili değil, tüm Çeşme için girişimlerimiz olacak. Bu fuarlardaki amacımız; sadece kısıtlı bir sezon değil, diğer aylara da turizmi yaymak" diye belirtti.

"45 bin hercai menekşe standımızda yer alacak"

Türkiye’nin en önemli turizm fuarlarından birisi olan Travel Turkey Fuarına da hazırlandıklarını ifade eden Tuğgan, "8-10 Aralık 2022 tarihlerinde İzmir’de Travel Turkey Fuarı var. Çeşme de fuarda yer alacak. Bu fuara çok iyi hazırlanıyoruz. Otel olarak ayrı bir stant açacağız. Tamamen canlı çiçeklerin yer aldığı bir stant olacak. 45 bin hercai menekşe standımızda yer alacak. Fuarda çiçek açacak standımızın büyük ilgi görmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"Çeşme’de diğer turistik destinasyonlara göre daha fazla turistik ürün var"

Çeşme’deki turizm çeşitliliğine de dikkat çeken Tuğgan, şöyle devam etti:

"Çeşme’de, diğer turistik destinasyonlara göre daha fazla turistik ürün var. Çeşme’de; tarih, termal, kum, deniz, gastronomi, sörf, kitesurf gibi çeşitlenen turizm olanakları var. Gelen misafirlerin sadece Alaçatı sokaklarında gezerek bile keyif alabileceklerini düşünüyorum. Alaçatı sokakları bile başlı başına bir turistik üründür. Dolayısıyla Çeşme’nin turistik ürünlerini biraz daha ön plana çıkarmamız gerekiyor."