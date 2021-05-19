Dünyanın kitabı bu uygulamada

Dünyadaki en önemli ve popüler kitapları 15 dakikada özetleyerek anlatan KitUP uygulaması, 1 milyondan fazla kişiye ulaşmayı başardı. Dünyadaki rakipleri arasında iddialı bir yer kazanan uygulama; Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde hizmet sağlarken yakın zamanda 5-6 farklı dil seçeneği daha eklenmesi planlanıyor.

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlisi Murat Ödemiş, Anıl Koman, Emre Güney ve Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunu Furkan Erkorkmaz tarafından hayata geçirilen KitUP uygulaması, dünyaya damgasını vuran yüzlerce kurgusal olmayan kitabın en önemli noktalarını sadece 15 dakikada okuyabileceğiniz veya dinleyebileceğiniz bir hale getiriyor. Uygulama, 2018 yılından bu yana kullanıcılar için hızlı, ulaşılabilir bilgi kaynağı olmayı sağlayarak 1 milyondan fazla kişinin kitap okumasına ve öğrenmesine yardımcı oldu.

Şu anda Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde hizmet sağlayan uygulama; sağlık, spor, beslenme, bilim, psikoloji, biyografi, tarih, teknoloji ve yönetim gibi birçok alanda içerik sağlıyor Uygulama hem ülkemizde hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor.

KitUp kurucuları, uygulamanın çıkış noktasını ve amacını şu şekilde açıkladı: “Amacımız, insanların geleneksel kitap okuma alışkanlıklarını değiştirmek veya azaltmak değil. Biz daha çok ekonomi, bilim, tarih, psikoloji ve teknoloji gibi teknik konularda yazılmış kitaplara yoğunlaştık ve kullanıcılarının günlük yaşantılarındaki 15 dakikalık boşluklarında her an yanlarında olarak kaliteli boş zaman sağlamak gayesindeyiz. Aynı zamanda, ürettiğimiz KitUP uygulamasına özel içeriklerle de kullanıcıların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak istiyoruz. Kullanıcılar ilgi alanlarındaki konuları dinleyerek boş zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirebiliyor. İçeriklerin 15 dakikaya sığması ise kullanıcıya bilginin özünü hızlıca iletmeyi amaçlıyor. KitUP, kullanıcıların kendilerini en hızlı ve verimli şekilde geliştirmesini hedefliyor. Uygulamamız sadece kitap okuyup dinlemeyle sınırlı kalmıyor, kişisel gelişim odağında içerikler de üretiyor.”

Farklı dil seçenekleri de eklenecek

2018 yılından bu yana binlerce kullanıcısıyla yeni nesil teknoloji dünyasında önemli adımlar atıp seçkin firmalar ile de marka iş birlikleri yaptıklarını dile getiren KitUP kurucusu Anıl Koman, 2021 hedefleri hakkında da bilgi vererek, “Şu anda Rusya ve Ukrayna pazarında büyümemiz sürüyor. Yakın zamanda 5-6 farklı dil seçeneği daha ekleyerek Brezilya, Japonya, ABD gibi yeni ülkelere açılmak, dünyada en çok kullanılan kişisel gelişim uygulaması olma hedefi içerisindeyiz. Artık insanların sosyal medya ve yoğunluktan dolayı kişisel gelişime ayıracakları vakitleri azalıyor. Amacımız, KitUP ile kitap okuma alışkanlıklarını arttırmak ve insanların yeni şeyleri öğrenmesini hızlandırmak. İçerik olarak kitap özetleri ile başladık, ancak faydalı ve özel podcastler ile de devam edeceğiz. Yeni şeyler öğrenmeye teşvik ettiğimiz kullanıcıların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktan dolayı da oldukça mutluyuz” diye konuştu.

Uygulamanın kurucu ortaklarından aynı zamanda Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi ve girişimci Murat Ödemiş ise “Eğitim teknolojileri alanında faaliyetleriyle öne çıkan, birçok Yaşar Üniversitesi öğrencisi ve mezununu barındıran Univerlist ekibi olarak uygulamanın yazılımını geliştiriyor, bilgi birikimimizi KitUP uygulamasına aktarmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz yapay zeka ve makine öğrenmesi ile kullanıcılara uygun içerikleri öneren algoritmamızı geliştirmek ve veriye anlamlandırmak” dedi.

Yüzlerce kitap özeti

Uygulamada yüzlerce kitap özeti bulunuyor ve her ay en az 20 yeni başlık ekleniyor. Uygulama özellikleri olarak “Sesli dinleme, çevrimdışı kullanım özelliği, not alma, altını çizip anekdot kaydetme, gece ve gündüz rahat okuma” özellikleri bulunuyor.