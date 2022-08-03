Dünyanın en büyük organik fuarına Türk organik sektöründen rekor katılım

Ekolojik üretici ve ürünlerin yaygınlaşmasını odağına alan dünyanın en büyük organik gıda ve doğal ürünler fuarı BioFach, Almanya’nın Nürnberg kentinde gerçekleştirildi. Türk organik sektörü, 39 firma ile Biofach Fuarı’nda yer aldı

Dünyanın en büyük organik gıda ve doğal ürünler fuarı BioFach, 31’inci kez 26-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında Almanya’nın Nürnberg kentinde düzenlendi. Biofach Organik Gıda Ürünleri Fuarında Türkiye milli katılım organizasyonu, 25’inci kez Türkiye’de organik sektöründe koordinatör birlik olan Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirildi.

94 ülkeden toplamda 2 bin 276 firma iştirak etti

Türkiye’nin uzun yıllardır Biofach Organik Gıda Ürünleri Fuarı’nda yerini aldığı bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi sözlerine şöyle devam etti:

“Biofach Organik Gıda Ürünleri Fuarının 25 yıldır milli katılımını organize ediyoruz. Fuara Türkiye milli katılım dahilinde 17 firmamız yer alırken, bireysel olarak toplam 22 firma ve Türkiye’den toplam 39 firma fuara katılım sağladı. Dünya genelinde ise 94 ülkeden toplamda 2 bin 276 firma iştirak etti. Organik gıdada ve tekstil sektöründe organik pamuk, organik kumaş, organik kıyafet üretiminde Ege Bölgesi öncü konumda. Firmalarımız ürünlerini Almanya ve dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçılara sunma fırsatı elde etti, iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Gelecek yıllarda potansiyelimizi daha fazla ortaya koyabilmek adına ihracatçı firma ve Türkiye standını artırmayı hedefliyoruz.”

Dünyanın 137 ülkesinden 24 bini aşkın ziyaretçi geldi

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Etkinliklerimiz sayesinde Türk organik sektörünün yıllık 500 milyon dolarlık ihracat hacmini uluslararası fuarlara katılarak 2023 yılında 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Fuara başta Almanya olmak üzere belli başlı Avrupa ülkeleri, ABD, Japonya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya gibi dünyanın 137 ülkesinden 24 bini aşkın ziyaretçi geldi. Türkiye’de organik üretim ve ihracat Ege İhracatçı Birlikleri öncülüğünde 32 yıl önce İzmir’den başladı. Ege Bölgesinin sürdürülebilir üretim merkezi olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyoruz” diye konuştu.

Küresel organik gıda ve içecek pazarı 2030 tahmini 564 milyar dolar

Fuarın 2021 yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle düzenlenemediğini, fuar tarihinde ilk kez temmuz ayında düzenlendiği bilgisini paylaşan EİB Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Başkanı Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık ise şunları söyledi:

“Sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmanın giderek zorlaştığı günümüzde, hem tüketiciler hem ülke politikaları gıdanın güvenilirliğini sorgulamada artık çok daha hassas. Bu da organik gıda ve içecek sektörü için önemli sonuçlar doğuruyor. Küresel organik gıda ve içecek pazarının büyüklüğü 2021’de 188 milyar dolar değerindeydi. Pazarın 2030 yılına kadar 564 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Organik tarıma kuru üzüm ve kuru incir ihracatıyla başlayan birliğimiz ürün sayısını 250’ye çıkararak skalasını genişletti. Dünyadaki organik üreticilerin sayısına baktığımızda Türkiye Avrupa’da 1’inci, dünyada 8’inci sırada. 40’tan fazla ülkeye organik ürün ihraç ediyoruz. Biofach Organik Ürünler Fuarı’nda Türkiye pavilyonunda firmalarımız ağırlıklı olarak kuru meyve, tahıl ve bakliyat, dondurulmuş gıda, fındık, meyve suyu ürünlerini dünyanın beğenisine sundu.”

Asya Pasifik’ten organik gıda ve içecek pazarında sıçrama beklentisi

Mehmet Ali Işık, “Organik sebze ve meyve trendi, Kuzey Amerika ve Avrupa dahil olmak üzere gelişmiş bölgelerde başladı, Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan ekonomilere yayıldı. Kuzey Amerika ve Avrupa organik gıdaların en büyük tüketicileri. GDO’suz, çevre dostu, sıfır kimyasal ve kalıntı içermeyen organik ürünler ve vegan kültürünün büyümesi, biyolojik tarım tekniklerindeki ilerleme, hazır sağlıklı gıdaya artan talep, Hindistan ve Çin’de uluslararası organik perakende mağazalarının kurulması, farkındalığı artırmak için dünya çapında çeşitli hükümetler tarafından üstlenilen girişimler, teşvikler, direktifler nedeniyle küresel organik pazarı önümüzdeki dönemde katlanarak büyümeye hazırlanıyor. Özellikle Asya Pasifik’in organik gıda ve içecek pazarında çok hızlı bir şekilde büyümesi bekleniyor” diye konuştu.

Organik ürün ihracatının yüzde 75’ini Ege İhracatçı Birlikleri yapıyor

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu da, “Türkiye’de özellikle Ege Bölgesi organik sektörünün üretim merkezi olmasının yanı sıra, ihracatında da önemli bir paya sahip. Organik ürün ihracatının yüzde 75’ini Ege İhracatçı Birlikleri üyesi ihracatçılar tarafından gerçekleştiriliyor. Katma değerli ürünlere ağırlık verilmesiyle Türkiye yakında 1 milyar dolar organik ürün ihracatına imza atacak konuma gelecek. BioFach Fuarı bu hedefe ulaşmak için itici güç görevi görüyor. Türkiye’ye yıllık 5 milyar dolar döviz kazandıran Ege Bölgesi olarak, tarım sektöründe sürdürülebilirlik bizim için öncelikli konuların başında geliyor” dedi.

Nürnberg’teki tarımın yüzde 40’ı organik üretime çevrilecek

Nürnberg Belediye Başkanı Markus König, Nürnberg’teki tarımın yüzde 40’ını organik üretime çevirme hedeflerinin olduğunu ve yüzde 30’unu gerçekleştirdiklerini, Nürnberg’in organik üretim için elverişli bir coğrafyası olduğuna değindi.

Almanya Federal Tarım Bakanı Cem Özdemir, Tarım Bakanlığı kaynaklarının yüzde 30’nu organik tarıma güçlendirmeye yönelik araştırma, inovasyon ve yatırım harcamaları için kullanacaklarını açıkladı.

Özdemir, şöyle devam etti:

“Savaş ve pandemi krizlerinde organik üretim ve beslenmenin değeri bir kere daha dünyaca anlaşıldı. Pandemi sonrası Rusya’nın baskılarına ve dünyadaki gıda krizine karşı Almanya, organik çiftçileri daha çok destekleyecek. Bütün Avrupa Birliği ülkelerinin kalkınması için organik tarım en büyük savunmamız. Organik tarıma geçiş, bütün AB ülkeleri için stratejik bir karar.”