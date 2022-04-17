Dünyaca ünlü sanatçılar İzmirliler için çizecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i kültür sanat getirme hedefi doğrultusunda 23-25 Nisan tarihlerinde İzmir Uluslararası Portre Karikatür Şenliği düzenleniyor. İzmir uluslararası birçok sanatçıyı ağırlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir Uluslararası Portre Karikatür Şenliği, portre karikatürü ilk kez İzmirlilerle buluşturuyor. 23 Nisan Cumartesi günü Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi, 24 Nisan Pazar günü Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Buca Forbes ve Bayraklı Sevgi Yolu’ndaki etkinlik alanlarında İzmirliler için ücretsiz portre karikatür çizimleri yapılacak. Festivale katılan sanatçıların çalışmaları 23-30 Nisan tarihleri arasında Alsancak Vasıf Çınar Meydanı’nda sergilenecek.

İspanya’dan İngiltere’ye

Küratörlüğünü Menekşe Çam’ın üstlendiği festivale Avusturya’dan Bernd Ertl, Birgit Vlk ve Raimund Pulz, Almanya’dan Daniel Stieglitz, İngiltere’den George Williams, Belçika’dan Jan Op De Beeck, Liesbeth Beckers, İspanya’dan Joaquin Aldeguer, İtalya’dan Marzio Mariani ve Türkiye’den Halit Kurtulmuş ve Mehmet Ali Güneş katılacak.

Festival programına “kultursanat.izmir.bel.tr” adresinden ulaşılabilecek.