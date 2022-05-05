Dünyaca ünlü programa İEÜ’lü asistanlar

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Radyo ve Televizyon Programcılığı öğrencileri Hilal Yapıcıoğlu ve Doğukan Sözen, dünya çapındaki televizyon programı The Amazing Race Australia’nın İzmir’deki çekimlerinde ‘yapım asistanı’ olarak görev yaptı. Alaçatı, Bornova ve Konak gibi şehrin farklı bölgelerinde gerçekleşen çekimlerde yer alan gençler, rejinin ihtiyaçlarından setin kurulumuna kadar birçok konuda çalışma yaptı.

İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ) gençleri, The Amazing Race Australia’nın İzmir’deki 5 gün süren çekimleri esnasında, sektörlerinden alanında uzman isimlerle tanışma ve kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

İEÜ Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Öğretim Görevlisi İdil Bolat’ın girişimleri sayesinde çok sayıda genç arasından seçilerek uluslararası programda görev alan Hilal Yapıcıoğlu ve Doğukan Sözen, üniversitede edindikleri bilgileri sahada uygulama imkanına ulaştı.

Yapım asistanı olarak ilk kez bir projede yer aldığını söyleyen 20 yaşındaki Hilal Yapıcıoğlu, “Bölümümü çok isteyerek seçtim. Küçüklüğünden beri amacım sinema ve televizyon sektöründe yer almaktı. Bu yıl mezun olacağım ve bir an önce çalışma hayatına atılmak istiyorum. The Amazing Race Australia’nın çekim ekibinde bulunmak beni çok heyecanlandırdı. Bunu bir fırsat olarak gördüm ve 5 günde çok şey öğrendim. Bu süreci oldukça verimli geçirdiğimi düşünüyorum” dedi.

22 yaşındaki Doğukan Sözen ise “The Amazing Race Australia, dünyaca tanınan ve çekimleri farklı ülkelerde yapılan özel bir televizyon programı. Mezun olmadan önce böylesine önemli bir projeye, ‘yapım asistanı’ olarak bile dahil edilmek benim için çok değerliydi. Eğitim aldığım alanda çalışmayı, kendi sektörümde güzel işler yapmayı hedefliyorum. Bu nedenle, bölümümle ilgili öğrendiğim her şeyi, edindiğim her tecrübeyi önemsiyorum. Bana bu imkanı sağlayan üniversiteme teşekkür ediyorum” diye konuştu.