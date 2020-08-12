Dünyaca ünlü Kabana Restaurant İzmir’e geliyor
ORTA DOĞU, KANADA VE LONDRA’DA YEME İÇME SEKTÖRÜNDE YATIRIMLARI BULUNAN KABANA RESTAURANT’IN SAHİBİ HARES SADAT, KORONA VİRÜSÜ KAPSAMINDA YENİ NORMALLEŞME SÜRECİYLE BİRLİKTE İZMİR’E YÖNELDİ. İZMİR’DE ŞUBE AÇMAK İÇİN GÜN SAYAN SADAT, DÜNYACA ÜNLÜ MENÜSÜNÜ İZMİRLİ LEZZET TUTKUNLARIYLA BULUŞTURACAK.
Orta Doğu, Kanada ve Londra’da yeme içme sektöründe yatırımları bulunan Kabana Restaurant’ın sahibi Hares Sadat, korona virüsü kapsamında yeni normalleşme süreciyle birlikte İzmir’e yöneldi. İzmir’de şube açmak için gün sayan Sadat, dünyaca ünlü menüsünü İzmirli lezzet tutkunlarıyla buluşturacak.
Dubai’de en popüler restoranlardan birisi olan ünlü Kabana Restaurant, İzmir’e şube açıyor. Restoranın sahibi olan Afganistan asıllı Hares Sadat, Türkiye ve İzmir sevgisi ile birlikte yatırım için kenti seçtiğini belirtti. Çocukluk zamanında Afganistan’daki zor günlerinden kurtulup yaşamının bir kısmının Türkiye’de geçtiğini belirten Sadat, Türkiye’yi ikinci evi olarak gördüğünü ifade etti. Kısa sürede dünya genelinde restoran zincirinin sahibi olan Sadat, menüsünde de Türk ve Afgan lezzetlerini harmanlayıp sunacaklarını ifade etti. Çalışanlarınında Türk ve Afgan olduğunun altını çizen Sadat, ayrıca Türkiye’nin dört bir yanına şube açacaklarının müjdesini verirken, Alsancak’taki şube için çalışmaların devam ettiğini aktardı.
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