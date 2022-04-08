Dünya Romanlar Günü Çeşme’de kutlandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde 8 Nisan Dünya Romanlar Günü, bando eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş ile kutladı.

Çeşme Romanlar Derneği, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenledi. Bando eşliğindeki düzenlenen yürüyüşe; Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Gültekin de katılarak destek verdi.

Çeşme Romanlar Derneği Başkanı Kemal Hüner ve dernek üyeleri, gerçekleştirilen yürüyüş sırasında çarşı esnafına ve vatandaşlara karanfil verdi. Çarşı esnafı ve vatandaşlarda, Dünya Romanlar Gününü kutlayarak, korteji cep telefonlarıyla görüntüledi.