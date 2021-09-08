Dünya kentleri İzmir’de buluşuyor

Bilbao, Jeju ve Buenos Aires’in ardından dördüncüsüne İzmir’in ev sahipliğini yapmaya hak kazandığı Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi yarın başlıyor. Zirve’de 346’sı çevrim içi olmak üzere toplam 864 konuşmacı ve katılımcı yer alacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yarın geleceği İzmir’de kurmaya başlıyoruz” dedi.

İzmir’in; Rusya’nın, Kazan ve Meksika’nın Merida kentlerini geride bırakarak ev sahipliği yapmaya hak kazandığı Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi yarın başlıyor. 9-11 Eylül tarihleri arasında üç gün sürecek ve “Kültür: Geleceğimizi Kurarken” temasıyla düzenlenen zirvede 65 ülkeden kültür üreticileri buluşacak. 346’sı çevrim içi olmak üzere toplam 864 konuşmacı ve katılımcının yer alacağı zirve kapsamında delegeler Kültürpark 4. Hol’de hazırlanan özel toplantı salonlarında buluşacak. Zirvede kültürün iklim kriziyle, erişilebilirlikle, engeller ve eşitsizliklerle ilişkisi ele alınırken, pandemi sonrası kültür, çevre ve sağlık politikaları, kültürel haklar, ekonomi ve kültürel çeşitlilik, kültürel miras ve turizm, kültürel diplomasi gibi temalarda oturumlar yapılacak.

“İzmir’in dünyayla bağı güçleniyor”

Pandemi koşullarına rağmen beklenenin üzerinde katılımın olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Dünyanın dört bir yanından kültür üreticileri İzmir’de buluşuyor. Katılımcılar kendi kentlerine ait deneyimlerini, bilgi birikimlerini, yeni çözüm önerilerini ve planlarını paylaşacak. Zirvede geleceğin dünyasında kültürün rolünü ele alacağız. Buradan çıkan manifesto dünyanın gündemine yerleşecek. ’Yarın geleceği İzmir’de kurmaya başlıyoruz’ diyebilirim. Zirve aynı zamanda İzmir’in dünyayla bağını kopmaz bir şekilde güçlendiriyor” diye konuştu.

Şehirde sanat

Zirveye İsveç, Hindistan, İspanya, Fransa, Portekiz, Çin, Amerika, Meksika, İngiltere, Ürdün, Filipinler, Güney Kore, Kolombiya, Endonezya, Filistin Ulusal Yönetimi, Lüksemburg, Almanya, Fransa, Arjantin, KKTC, gibi ülkelerin ulusal ve yerel yöneticileri, akademisyenler ve bilim insanları katılacak. Zirve kapsamında konserler, sinema gösterimleri, dinletiler, gün batımı konserleri, şiir, edebiyat, kültür söyleşileri, resim sergileri, araştırma sergileri, sanat gezileri, deniz su perdesi gösterileri, İzmir Körfezi vapur gezileri ve daha birçok etkinlik sadece kent merkezinde değil ilçelerde de düzenlenecek.

Zirve ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için www.uclg-culturesummit2021.org adresi ziyaret edilebiliyor.