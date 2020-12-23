Dr. Aykan Çelikel: “Covid-19’a karşı İmmun aferez plazma bağışı farkındalığı artmalı”

Korona virüse karşı yapılacak olan immun aferez plazma bağışına yönelik farkındalığı ve toplumsal bilincin artması gerektiğini vurgulayan Dr. Aykan Çelikel, “Bir ya da bir kaç canımızı, sevdiğimizi de biz kurtaralım. Bu konudaki toplumsal farkındalığımızı artıralım” diye konuştu.

Dünyada Covid-19 salgınının zorlu günlerinde hem birey hem de toplum ve ülke olarak karmaşık bir farkındalık süreci yaşandığını dile getiren Özel Ege Ambulans Mesul Müdürü ve Özel Aden Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi yetkilisi Dr. Aykan Çelikel, “Covid-19 pandemisini bulgusuz geçirenlerle henüz bu virüsün dokunmadığı birey, aile ve kesimlerde virüsün tehlikeleri hakkında sanki abartılıyor havası hakim. Virüsün hangi yaş gurubunda olursa olsun kendisi ve yakınlarında sert yüzü ile tanışanlarda ise bir umutsuzluk, panik, mutsuzluk ve karamsarlık havası mevcut. Evde, servislerde, hastanelerde, yoğun bakımlarda hastalıkla tanışanlar, yakınlarını kaybedenler ve hatta ölümden dönenler tarif edilmez duygular yaşıyorlar. Sıkıntımız, bu birbirinin zıttı farkındalığın toplumun genelinde doğru bir toplumsal bir bilinç ile buluşturulmaması” dedi.

Covid-19 pandemisinde hastaların ihtiyacı olan immün aferezi alma yetkisinin aferez ünitesi olan Kızılay’da ve bazı hastanelerde olduğunu belirten Dr. Aykan Çelikel, “Bu hastalığı geçiren, PCR testi ile pozitif teşhisi konulan kişiler, kendini iyi hissettikten 28 gün geçtikten sonra Kızılay kan bağış merkezlerine immün aferez plazma bağışı yapabilir. İlk bağışın ardından 3 ay içinde 10’ar gün arayla en fazla 8 bağış yapılabilir. Kızılay, bağışlanan plazmayı 2 üniteye ayırarak iki Covid-19 hastasına şifa olması için bu plazmaları hastanelere teslim ediyor” diye konuştu.

“Bağışçı sayısı yetersiz”

İmmun aferez plazma tedavisi için İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerde hastaların beklediğini belirten Dr. Çelikel, “Ancak bu konuda yeterli bağış yok. Örnek vermek gerekirse Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi geçtiğimiz hafta 4 bin kişiyi aramış, 400 kişi bağış yapmayı kabul etmiş ve bu 400 kişinin 200’ü randevuya gelmiş. Burada insanların aklında bazı yanlış bilgiler var. Mesela, ‘tekrar Covid-19 olabiliyormuşum yarın öbür gün bana lazım olabilir’, ‘Bana bir hastalık bulaşır mı?’ gibi toplumda eksik bilgiler var. Türk Kızılay’ı tüm hijyen önlemlerini alarak çalışıyor ve kan bağışı sırasında kullanılan iğneden pamuğa kadar her şey tek kullanımlık ve kişiye özeldir. Kızılay personeli ise alanında uzman ve deneyimli kişilerden oluşmaktadır. Diğer bir konu ise hastalığı geçirdikten sonra oluşan antikor, bağış yapmasanız dahi bir süre sonra vücuttan yok oluyor. Ölene kadar sizin vücudunuzda kalmıyor. Bu antikor yok olmadan bağış yaparsanız toplamda 16 kişinin hayatına dokunmuş olabileceksiniz” dedi.

“Farkındalığı artıralım”

Korona virüse karşı yapılacak olan immun aferez plazma bağışına yönelik farkındalığı ve toplumsal bilincin artması gerektiğini vurgulayan Dr. Aykan Çelikel, “Covid-19 pandemisinde sağlık çalışanları ambulansta, acilde, servislerde, yoğun bakımlarda ölesiye çalışıyorlar. Arkadaşlarını, ailelerini, canlarını kaybediyorlar. Bir de bu savaşın isimsiz kahramanları var. Gece gündüz demeden bu karanlık virüsün en önemli 2-3 silahından biri Covid-19 geçirmiş hasta kanından, plazmasından elde edilmiş immün aferez plazma ile sevdiklerimiz, canlarımız kurtuluyor. Bunu cepheye, hastanelere yoğun bakımlara ulaştırmak için 24 saat hizmet veren Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök ve ekiplerine destek verelim. Bir ya da bir kaç canımızı, sevdiğimizi de biz kurtaralım. Bu konudaki toplumsal farkındalığımızı artıralım” diye konuştu.