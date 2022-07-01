Dosthealth, Caspian Awards 2022’de ödüle layık görüldü

Uluslararası Sağlık Danışmanlığı alanında hizmet veren Dosthealth, Azerbaycan’da düzenlenen Caspian Awards 2022’de ’En iyi girişimci iş insanı’ ödülüne layık görüldü.

Azerbaycan’ın Bakü kentinde bu yıl 4.’sü düzenlenen "Caspian Awards 2022" Hazar Ödülleri sahiplerini buldu. Avand Production tarafından Telequelle’de organize edilen ödül törenine sanat, siyaset, medya ve iş dünyasından ünlü isimlerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. 50 kategoride en iyilere ödüllerin verildiği gecede İzmir markası Dosthealth de ödüle layık görüldü. Türkiye’nin ve Azerbeycan’ın en başarılı sağlık danışmanlığı merkezi Dosthealth’in yönetim kurulu başkanı Gülten Dost, ’En iyi girişimci iş insanı’ ödülünü aldı. Törende bir konuşma yapan Dosthealth Uluslararası Tedavi Danışmanlığı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gülten Dost, "Bu ödülü tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında 7 gün 24 saat durmadan çalışan sağlık çalışanları ve tüm kadınlar adına alıyorum." dedi. "Can Azerbeycan" ifadesiyle kardeş ülke Azerbaycan halkına teşekkür etti.