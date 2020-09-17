Dört ilçenin çöpünü elektriğe dönüştürecek tesise ÇED onayı
İZMİR’İN BERGAMA, DİKİLİ, KINIK VE ALİAĞA İLÇELERİNİN EVSEL ATIKLARINDAN ELEKTRİK ÜRETECEK TESİS İÇİN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN HAZIRLADIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORUNA ONAY GELDİ.
İzmir’in Bergama, Dikili, Kınık ve Aliağa ilçelerinin evsel atıklarından elektrik üretecek tesis için İzmir Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna onay geldi. Bu yıl hizmete alınması planlanan tesiste, hem elektrik elde edilecek hem de üretilen kompost toprak iyileştirici olarak kullanılacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Bergama’da 2011 yılında hizmete aldığı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi alanını iyileştirmek, çöpleri geri dönüştürmek ve atıklardan elektrik üreten bir tesis kurmak için hazırladığı Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi projesine onay geldi. Proje için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandı. 16 Nisan’da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan ise (EPDK) ön lisans alındığı ifade edildi.
Doğaya zarar vermeyecek
Dört ilçenin evsel atığının değerlendirileceği Bergama Katı Atık Yönetim Tesisi ile mekanik ayırma ünitesinde ayrıştırılan atıklar, geri dönüşüm sektörüne ham madde sağlayacak. Biyometanizasyon ünitesine yönlendirilen organik atıklardan enerjinin yanı sıra toprak iyileştirici olarak kullanılmak üzere kompost elde edilecek.
Çöpten elektrik üretecek
Ayrıştırma ve biyometanizasyon ünitelerinde işlenemeyen atıklar ise düzenli depolama bölmelerinde bekletilecek. Depolama alanında oluşan metan gazı ile biyometanizasyon reaktörlerinden gelen metan gazı arıtılarak gaz motorlarına yönlendirilecek. Elektrik Enerjisi Üretim Tesisinde üretilen elektrik enerjisi, hem tesiste kullanılacak hem de doğrudan dağıtım şebekesine aktarılacak.
Tesis yaklaşık 14 bin hanenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak.
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