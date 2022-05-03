Dokuz Eylül’den sürdürülebilirlik seferberliği

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), küresel gelişmeleri yakından takip ederek doğa ve çevre dostu uygulamalarını her geçen gün yaygınlaştırıyor. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ’nün gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için gayret gösterdiğini belirterek, “Araştırma Üniversitemizin çevre dostu uygulamalarını artırarak, Ar-Ge ve bilimsel faaliyetlere ağırlık vererek ‘sürdürülebilir üniversite’ hedeflerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), ‘sürdürülebilir gelecek’ ve ‘sürdürülebilir yerleşke’ hedefine yönelik faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekleyen DEÜ, enerji, altyapı, atık yönetimi, su, çevreci ulaşım ve iklim değişikliğiyle ilgili önemli çalışmalara imza atarken bu alanda eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürüyor. Paris İklim Anlaşması’na taraf olan ve 2053’e kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlama taahhüdünde bulunan Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda sürdürülebilirlikle ilgili yerel ve küresel gelişmeleri yakından takip eden DEÜ, kısa ve uzun vadeli hedeflerini mensuplarının özverili çalışmalarıyla yerleşkelerinde hayata geçiriyor. Üniversitelerin yeşil alan ve sürdürülebilirlik bakımından değerlendirildiği UI GreenMetric Dünya sıralamasında 165 sıra birden yükselerek 295. sıraya yerleşen DEÜ, katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ‘iklim dostu üniversite’ hedefi doğrultusunda doğa ve çevre dostu uygulamalarını her geçen gün yaygınlaştırıyor.

“Sürdürülebilirlik sağlayıcı ve ekosistemi iyileştiren bir yaklaşımı benimsiyoruz”

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bilgi birikimi ve araştırma kabiliyetiyle sürdürülebilirlik konularında öncü ve fark oluşturan çalışmalara imza attığını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Ülkemizin 11. Kalkınma Planı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma hedeflerinde sürdürülebilirliğe özel önem veriliyor. Biz de üniversite olarak bu konuda ülkemizin hedefleri ve küresel gelişmeler çerçevesinde öncü çalışmalara imza atıyor; sürdürülebilirlik sağlayıcı ve ekosistemi iyileştiren bir yaklaşımı benimsiyoruz. Sürdürülebilirliğin temelini oluşturan çevre, ekonomik büyüme ve toplumsal gelişim alanlarına yönelik akademik ve bilimsel çalışmalar gerçekleştiriyor; bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için gayreti çalışıyoruz” dedi.

“İklim değişikliğinin önüne geçecek adımlar atıyoruz”

Türkiye’nin ‘sıfır emisyon ve ‘yeşil kalkınma’ hedeflerine yönelik faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Rektör Hotar, “Yerleşkelerimizde hizmete aldığımız sürdürülebilirlik uygulamalarıyla çevreye ve doğaya saygı gösteriyor; iklim değişikliğinin önüne geçecek adımlar atıyoruz. Sıfır atık çerçevesindeki geri dönüşüm oranını artıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarından en iyi şekilde faydalanmaya gayret gösteriyor; muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ’yeşil kalkınma seferberliği’ne uygun olarak iklim dostu yatırımları destekliyoruz. Araştırma Üniversitemizin çevre dostu uygulamalarını artırarak, Ar-Ge ve bilimsel faaliyetlere ağırlık vererek ‘sürdürülebilir üniversite’ hedeflerimizi yerine getirmeye ve ülkemizin geleceğine katkı koymaya devam edeceğiz” diye konuştu.

DEÜ yeşile sahip çıkıyor

Geçtiğimiz yıllarda çıkan yangınlar sebebiyle her bir öğrencisi için bir fidan bağışlayan Dokuz Eylül Üniversitesi, kampüslerinde de yeşilin korunmasına ve artırılmasına büyük önem veriyor. Geçtiğimiz yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde Tınaztepe Yerleşkesi’nde 40.Yıl Hatıra Ormanı oluşturan DEÜ, karbondioksit depolama kapasitesini dikkate alarak toprakla buluşturduğu fidanlarla geleceğe nefes oluyor. Geçtiğimiz günlerde yine Tınaztepe Yerleşkesi’nde meyve fidanlarından oluşan 40.Yıl Bereket Korusu oluşturan DEÜ, 1500 meyve ağacından elde edilecek ürünleri öğrencileri ve vatandaşlarla buluşturacak.

Çevreci ulaşım yaygınlaşıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe yerleşkesinde çevreci ulaşım olanaklarını mensuplarının hizmetine sunuyor. DEÜ’nün en büyük yerleşkesi Tınaztepe’de konumlandıran elektrikli scooterlar, kısa mesafe hareketlerinin geleneksel araçlar yerine çevreci araçlarla yapılmasını sağlıyor. Yine Tınaztepe Yerleşkesi’nde başlatılan ücretsiz bisiklet uygulaması ile DEÜ’lü öğrenciler istedikleri noktaya çevreci ve sağlıklı ulaşım araçlarıyla ulaşabiliyor.

DEÜ enerjisi güneşten alacak

DEÜ, günümüzde giderek artan ve maliyetleri yükselen enerji ihtiyacına yönelik de önemli adımlar atıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi, üniversitenin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla bütün yerleşkelerinin çatı ve otoparklarında Güneş Enerji Sistemlerinin (GES) kurulması için çalışmalarını sürdürüyor. Buca Eğitim Fakültesi’de yer alan yemekhanenin üzerine GES kurulma işlemi devam ederken 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’nde de GES kurulması için ilk adım atıldı. DEÜ Çevre Mühendisliği Arıtma Çamurları Laboratuvarı’nda geliştirilen gazlaştırma teknolojisi ile de 1 kilo kuru atık çamurdan 1 KWh elektrik enerjisi ve 1,2 metreküp sentez gazı üretimini sağlıyor. DEÜ daha önce de ’Dünya 1 Derece Isınmasın Projesi’ çerçevesinde Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bütün yerleşkelerindeki ısınma sistemlerinde sıcaklık seviyesi 1 derece düşürmüştü.

Su ve atık yönetimine özel önem

‘Sürdürülebilir yeşil kampüs’ hedefi doğrultusunda önemli adımlar atan DEÜ, atık yönetimine de özel önem veriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan destekle yerleşkelerindeki çeşitli noktalarda Atık Toplama Merkezleri oluşturan DEÜ, doğaya sahip çıkmaya devam ediyor. Ayrıca, kısa sürede 15 yerleşkesine Sıfır Atık Belgesi kazandıran DEÜ, Sıfır Atık- Entegre Atık Yönetim Biriminin kurulması için de çalışmalarına devam ediyor. Hayata geçirdiği Yağmur Hasadı Projesi’nden elde ettiği suyu tarımsal sulamada kullanan Dokuz Eylül Üniversitesi, TRUST projesiyle de endüstriyel atık sularının arıtılarak yeniden kullanılmasını hedefliyor. Üniversite, yemekhaneden çıkan sebze ve meyve atıkları ile budama ve bahçe atıklarından elde edilen kompost ürünü gübre olarak değerlendiriyor.

Çevreyle sınırlı kalmıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde sürdürülebilirlik faaliyetleri sadece çevreyle sınırlı kalmıyor. Bilgi güvenliğinin sürdürülebilirliği amacıyla kısa süre önce Ana Veri ve Felaket Kurtarma Merkezi oluşturan DEÜ; eğitim, öğretim ve araştırma konularında sürdürülebilir yaklaşımları ve gelişimi esas alıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi, özel önem verdiği uluslararasılaşma stratejisine yönelik hedeflerini de üniversitenin stratejik planı doğrultusunda sürdürülebilir bir anlayışla sürdürüyor. Eğiticinin Eğitimi programıyla eğitim verecek kişilerin bilgilerini güncellemesi ve eğitimde sürdürülebilirlik sağlaması amaçlanıyor. Araştırma kapasitesini her geçen gün artıran DEÜ, araştırmacılarının performanslarını sürdürülebilir kılmak amacıyla da yetkinlik geliştirici mekanizmaları hizmete alıyor. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda 11.Kalkınma Planı’nda yer alan alanlara yönelik bilimsel ve akademik çalışmalarına hız veren DEÜ, Birleşmiş Milletler kalkınma hedefleri çerçevesinde de düzenli olarak faaliyetler yürütüyor.