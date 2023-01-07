Dokuz Eylül’den engelsiz topluma örnek proje

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi koordinesinde, özel gereksinimli bireylerin aile fertlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen “Mutlu Ebeveyn Mutlu Çocuk için Mesafeleri Aşıyoruz” adlı proje, bilimsel ve klinik deneyimli fizyoterapistler eşliğinde evde egzersiz yapma fırsatı sunacak.

Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Kiraz Belediyesi ve Kiraz Kaymakamlığı iş birliğinde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçirdi. Üniversitenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi koordinesinde, özel gereksinimli bireylerin aile fertlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen “Mutlu Ebeveyn Mutlu Çocuk için Mesafeleri Aşıyoruz” adlı proje, bilimsel ve klinik deneyimli fizyoterapistler eşliğinde evde egzersiz yapma fırsatı sunacak. Kiraz’daki DEÜ Veteriner Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen proje tanıtım toplantısına; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Kiraz Kaymakamı Onur Titiz, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, DEÜ akademik ve idari kadrosu ile aileler katıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal hizmet görevini de aksatmadan yürüttüğünü hatırlatan Rektör Hotar, “Projeye katkı sunan yerel yönetimler aracılığıyla, özel gereksinimli çocukların ebeveynlerine ulaşarak; katılımcılara ön bilgilendirmeyi bugünkü programımızda yapmış bulunmaktayız. Bu aşamada katılımcılara seminer yoluyla projenin amacı hakkında bilgilendirme yapılarak, egzersiz videolarını izleyebilecekleri tabletlerin dağıtımı sağlandı. Hedefimiz, ebeveynlerin kas-iskelet sistemi ağrılarını azaltmak ve yaşam kalitelerini artırarak, ebeveyn ve çocukları daha mutlu kılmak” dedi.

Proje yaygınlaştırılacak

Projenin çevrim içi görüşmeler ve bilgilendirme faaliyetleri ile yaygınlaştırılacağını ifade eden Rektör Hotar, “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültemizin projeye gösterdiği hassasiyet ve çalışmaları için öncelikle fakülte mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Hepimiz engelleri kaldırma noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Bunu yaparken ailelerimizin de hayatlarını kolaylaştırmak, güçlerine güç katmak için projeler geliştiriyoruz. Çalışmamız burada örnek bir grup üzerinde olacak; ancak projeyi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Hocalarımızın gönüllülüğü ile de birleşince bugün bu güzel manzara ortaya çıktı” diye konuştu.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, “İzmir’in bir ucunda bulunan ilçemize, İzmir’in ilk ve tek veteriner fakültesini kazandıran Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar’a öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Kiraz Belediyesi olarak, bu anlamlı sosyal sorumluluk projesinin bir paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çalışmanın yaygınlaştırılması için bizler de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” ifadesinde bulundu.

Kiraz Kaymakamı Onur Titiz ise projeye destek vermekten memnuniyet duyduklarını söyleyerek, “Projenin hayata geçirilmesinde emeklerinden dolayı Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi hocalarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Topluma hizmet

Toplantıya katılan DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekanı V. Prof. Dr. Sevgi Özalevli ise şunları kaydetti: “Yükseköğretim kurumu olan üniversitelerin, eğitim verme, bilgi üretme dışında en önemli görevlerinden biri de bilimsel yaklaşımlar ışığında toplum hizmeti sağlamasıdır. 30 yıllık bilimsel ve klinik deneyimli fizyoterapistlerimiz ile birlikte özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerimize evinde egzersiz yapma fırsatı sunduk. Bu bakış açısı ve Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın desteği ile kurguladığımız projemizde, özel gereksinimli çocukların ailelerine hizmet vermeyi amaçladık.”