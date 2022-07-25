Dokuz Eylül’den aday öğrenciler için tanıtım günü

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 28 Temmuz’da DEÜ Rektörlüğü Fuaye Alanı ve Bordo Salon’da gerçekleştireceği DEÜ Tercih ve Tanıtım Günü ile aday öğrencilerle buluşacak. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, öğrencileri tanıtım günlerine davet ederek, “Aday öğrencilerin heyecanını paylaşıyor, büyük ailemize katılacak yeni gençlerimizi heyecanla bekliyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, aday öğrencilerimizin kariyerlerini şekillendirecekleri en önemli karar aşamasında yanlarında olacağız” diye konuştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı, aday öğrencilerin yerleştirme heyecanı başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) de, 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercihler öncesinde 28 Temmuz’da tanıtım günü düzenleyerek öğrencilerin heyecanına ortak olacak.

Alsancak’ta yer alan DEÜ Rektörlüğünde gerçekleştirilecek DEÜ Tercih ve Tanıtım Günlerinde; üniversite bünyesinde yer alan 10 enstitü, 18 fakülte, 2 yüksekokul, 1 konservatuar ve 6 meslek yüksekokulunun tanıtımı yapılacak. DEÜ Rektörlüğüne yer alan DESEM Fuaye Alanı ve Bordo Salon’da saat 09:30-16:30 arasında düzenlenecek Dokuz Eylül Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Gününde adaylar, belirli saatlerde etkinlik alanından kalkacak araçlarla farklı DEÜ yerleşkelerini de ziyaret edebilecek.

Aday öğrencilerin soruları yanıtsız kalmayacak

Aday öğrenciler, 28 Temmuz’da gerçekleştirilecek tanıtım gününde Dokuz Eylül Üniversitesi’nin akademik bölümleri hakkında merak ettikleri konuları öğretim elemanlarına danışabilecek, söz konusu birimlerde görevli DEÜ mensuplarına sorularını doğrudan iletebilecek. DESEM fuaye alanında yer alacak masalarda akademik birimleri temsilen yer alacak DEÜ’lü öğretim elemanları; bölümlerin içeriklerini, eğitim-öğretim süreçlerini ve kariyer alanları hakkında doğru bilgileri aday öğrencilere aktaracak. Tanıtım gününde üniversitede yer alan öğrenci kulüpleri, beslenme ve barınma imkânları, spor ve kültür-sanat olanakları ile yurt dışı/yurt içi öğrenci değişim programları hakkında bilgiler de verilecek. Tanıtım günü boyunca aday öğrenciler ayrıca, kişisel ve kariyer gelişimi odaklı ilgilerini çeken seminer başlıklarını inceleyip diledikleri oturuma katılabilecek.

Rektör Hotar’dan aday öğrencilere davet

2022-2023 akademik yılında, Dokuz Eylül Üniversitesine katılacak öğrencileri kaliteli bir eğitim ve sosyal olanaklarla dolu yılların beklediğini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Aday öğrencilerin heyecanını paylaşıyor; büyük ailemize katılacak yeni gençlerimizi heyecanla bekliyoruz. Öğrencilerimizi Dokuz Eylül Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Gününe davet ediyoruz. Dokuz Eylül’lü olmanın ayrıcalığını biz biliyoruz, aday öğrencilerimizin de bu duyguyu yaşamasını istiyoruz. Mevzuatına kariyer planlama dersi ekleyen ve kariyer planlamada lider üniversiteler arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, DEÜ Rektörlüğümüzde düzenlenecek tercih gününde aday öğrencilerimizin kariyerlerini şekillendirecekleri en önemli karar aşamasında yanlarında olacağız. Araştırma üniversitesi misyonuyla geleceğe yön veren ve sahip olduğu kurumsal akreditasyon belgesi ile kalitesi tescillenen kurumumuz, aramıza katılacak yeni arkadaşlarımızla bilime değer katmayı sürdürecek ve başarı odaklı çalışmalarına yenilerini ekleyecek” dedi.

Aday öğrencilerin etkinliğe katılım için ayrıca, tercihrehberi.deu.edu.tr adresinde yer alan kayıt formunu doldurmaları gerekiyor.