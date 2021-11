Dokuz Eylül’den 40. Yıl Hatıra Ormanı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Tınaztepe Yerleşkesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 40. Yıl Hatıra Ormanı oluşturdu. Her bir üniversite mensubu adına birer ağacın dikileceği hatıra ormanı ile ‘geleceğe nefes’ olacaklarını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “İnanıyoruz ki bugün dikilen fidanlarımız geleceğimize nefes olacak; bir gün burada diktiğimiz ağaçların altında gölgelenenler bizler için ‘iyi ki yapmışlar’ diyecekler” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından Tınaztepe Yerleşkesinde DEÜ 40. Yıl Hatıra Ormanı oluşturuldu. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İzmir’in il ve ilçe bürokrasisi, dış ilişkiler yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ile akademisyen, idari personel ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. İlk etapta kara ve mavi servi, zakkum, lavanta, defne, zeytin ve kızılçam fidanlarının dikildiği Dokuz Eylül 40.Yıl Hatıra Ormanında bütün üniversite mensupları adına birer ağaç yer alacak. Olası yangınlara karşı bir rüzgar perdesinin de oluşturulacağı hatıra ormanında, biyoçeşitlilik ön planda tutulurken dikilen fidanların karbondioksit depolama kapasitesine de dikkat edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, doğa ve çevre konusunda son derece duyarlı bir kurum olduklarını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda sürdürülen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında biz de ‘geleceğe nefes’ olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirilen her türlü etkinliğe destek veriyor; kurum olarak ağaca, yeşile ve doğaya her zaman saygı duyan uygulamaların altına imza atıyoruz. Geçtiğimiz dönemde güzel İzmir’imizin üç büyük ilçesinde yaşayan orman yangınından sonra ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyasında 110 bin fidan bağışlamıştık. Şimdi de üniversitemizin 40. yılını kutlamaya yaklaştığımız bu günlerde her bir mensubumuzu temsil edecek sayıda ağacı dikeceğimiz Dokuz Eylül Üniversitesi 40. Yıl Hatıra Ormanımızı planladık. İnanıyoruz ki bugün dikilen fidanlarımız ağaç olacak, geleceğimize nefes olacak; bir gün burada diktiğimiz ağaçların altında gölgelenenler bizler için ‘iyi ki yapmışlar’ diyecekler” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi mensupları ayrıca, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde Bornova’nın Yakaköy Mahallesinde gerçekleştirilen, ‘Geleceğe nefes, Dünya’ya nefes’ temasıyla yapılan fidan dikimine de katıldı. DEÜ’lü öğrenciler, 65 bin fidanın toprakla buluştuğu İzmir’de geleceğe nefes oldu.