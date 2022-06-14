Dokuz Eylül, uluslararasılaşma hedeflerine odaklandı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), uluslararasılaşma hedeflerine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sürekli iyileştirme anlayışıyla uluslararasılaşmış müfredatın güncellenmesi ve uluslararası akademik ağların geliştirilmesi için her geçen gün yeni işbirliklerinin altına imza atan DEÜ, uluslararası fuarlara da katılımlarını sürdürüyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Pandemi koşullarının tüm dünyada azalmasıyla birlikte uluslararası faaliyetlerine hız veren Dokuz Eylül Üniversitesi, öğrencilerinin deneyim alanını genişletmek ve üniversite içinde var olan uluslararası atmosferin daha da artırılması için çalışmalarına devam ediyor. Avrupa Birliği dışındaki üniversiteler ve kurumlarla 80’e yakın akademik iş birliği yapan Dokuz Eylül Üniversitesinin, 400’ün üzerinde Erasmus anlaşması bulunuyor. Gösterdiği başarılı performansla YÖK tarafından Araştırma Üniversitesi unvanı alan DEÜ, değişim programları ve ikili anlaşmaları ile akademisyen ve öğrenci hareketliliğini her geçen gün artıyor. 2021-2027 dönemi Yükseköğretim Erasmus Beyannamesini içeren Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) başvurusu, Avrupa Komisyonu tarafından 100 tam puan ile kabul edilen İzmir’in köklü kurumu Dokuz Eylül Üniversitesinde, sürekli iyileştirme anlayışıyla uluslararasılaşmış müfredatın güncellenmesi ve uluslararası akademik ağların geliştirilmesi için ilgili birimlerin çalışmaları devam ediyor.

DEÜ’nün uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda, dış dünyayla olan bağını giderek güçlendirdiğini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bilimde de küresel rekabetin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, “Yükseköğretimde evrensel standartları yakalayan üniversitemizin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Uluslararasılaşma kapasitesini artırmayan üniversitelerin bilime dayalı küresel rekabette geri planda kalacağını çok iyi biliyoruz. Bu konuda insan kaynağımızı her geçen gün geliştiriyor; akademik birimlerimizin uluslararası etkinliğini artıracak bilimsel faaliyetler gerçekleştiriyoruz” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesinin üniversite hayatının tüm alanlarına yayılan, çok yönlü ve uzun vadeli bir uluslararasılaşma stratejisi belirlediğini ifade eden Rektör Hotar, “Üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı süreçlerini uluslararası anlayışla bütünleştiriyoruz. Uluslararası düzeyde projeler üreterek, üniversitemizin geleceğini sağlam temellere oturtuyoruz. 400’ü aşkın Erasmus anlaşma sayımızla, Avrupa Birliği dışındaki 80’e yakın ülkeyle gerçekleştirdiğimiz akademik iş birlikleriyle, teknoloji ve bilgi paylaşımını bilim dünyamızın hizmetine sunuyoruz. Yükseköğretimde uluslararasılaşmanın kentimize ve ülkemize büyük katkılar sağlayacağına inanıyor; yaptığımız çalışmalarla bilimde coğrafi sınırları ortadan kaldırıyoruz” diye konuştu.

Rektör Hotar, geçtiğimiz günlerde DEÜ’nün uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda Azerbaycan Gence Devlet Üniversitesi ile de akademik işbirliklerini içeren bir protokol imzaladığını hatırlattı.

Dokuz Eylül Üniversitesi, uluslararası alanda iş birliklerini artırmak amacıyla fuarlara katılmayı sürdürüyor. DEÜ geçtiğimiz günlerde, dünya çapında uluslararası eğitimcilerin bir araya geldiği, dünyanın en büyük uluslararası yükseköğretim zirvesi olan NAFSA’da (Association of International Educators) yerini aldı.

Fuarda, DEÜ’nün uluslararası işbirliklerini ve tanınırlığını artırmak için ikili görüşmeler gerçekleştirildi. DEÜ bununla birlikte, her yıl olduğu gibi bu yıl da eylül ayında Avrupa Uluslararası Eğitim Derneği (EAIE) tarafından düzenlenen Avrupa’nın en büyük eğitim zirvesinde de yine yerini alacak, üniversitenin tanıtımının yanı sıra ikili işbirliklerin geliştirilmesi amacı ile çalışmalar yürütecek.