Dokuz Eylül, sağlık sektöründe kümelenmede öncü olacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) yürütücülüğünde ve Dokuz Eylül Ulusal Sağlık Endüstrileri Derneği (DUSED) işbirliğinde geliştirilen Dokuz Eylül Ulusal Sağlık Endüstrilerinin İhracat ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi’nin (SURGE) tanıtımı yapıldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “İlaç, biyoteknoloji, medikal, implant gibi sağlık sektöründeki farklı endüstrilerin üniversitemiz bünyesinde bir araya geldiği bir kümelenme modelini hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde faaliyetlerinde devam eden Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) ve Dokuz Eylül Ulusal Sağlık Endüstrileri Derneği (DUSED) tarafından Ticaret Bakanlığı UR-GE Destek Programına başvurusu yapılan ‘Dokuz Eylül Ulusal Sağlık Endüstrilerinin İhracat ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi (SURGE)’ bakanlıktan onay aldı. Sağlık sektöründe kümelenmeyi sağlayacak ve fikirden, ürüne ve pazara giden yolda sağlık teknolojilerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacak projenin tanıtım toplantısı DEÜ 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde gerçekleştirildi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’nin çevrimiçi katılım gösterdiği lansman toplantısında, TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Duygu Özel Demiralp’in yanı sıra proje ekibi, dernek yöneticileri ve üniversite mensupları yer aldı.

Toplantının açılış konuşmalarında söz alan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin devletin ulusal sağlık politikalarını destekleyen adımlar attığını ve söz konusu projenin de bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Rektör Hotar, “Sağlık alanında ciddi yatırımlara ev sahipliği yapan üniversitemiz, 2013 yılında Türkiye’nin ilk sağlık ihtisas teknoparkı olan DEPARK’ı kurarak bu alandaki kararlığını ortaya koymuştur. Rektörlüğümüz, üniversitemizin DEPARK’taki misyonuna ve ülkemizin uluslararası rekabetteki beklentisine uygun olarak; sağlık alanında öncü bir adım atmayı hedefliyoruz. DEÜ olarak; ilaç, biyoteknoloji, medikal, implant gibi sağlık sektöründeki farklı endüstrilerin üniversitemiz bünyesinde bir araya geldiği bir kümelenme modelini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bunun için gerekli imkana, fiziki altyapıya ve insan gücüne sahibiz” dedi.

DEPARK’ın imkanları kullanılarak oluşturulacak kümelenmenin sektörü üretim ve ihracatta bir üst lige taşıyacağına inandıklarını ifade eden Hotar, “DEPARK’ın teknolojinin üretildiği silikon vadisi gibi sağlık vadisinin ve kümelenmenin merkezi olmasını hedefliyoruz. Bu modelde fikrin teknolojiden patentlenmesine ve üretim aşamasına getirilmesine kadar her türlü destek verilecek. Sağlık vadisinin kurulmasında ihtiyaç duyulacak fiziki yatırımları gerçekleştirmeye de hazırız. Projenin hayata geçirilmesinde emek veren herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Ülkemize değer katacak”

Çevrimiçi olarak katıldığı toplantıda Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Türkiye’nin sayılı araştırma üniversitelerinden biri olduğunu söyleyen Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, küresel pandemide Ar-Ge ve Ur-Ge süreçlerinin öneminin görüldüğünü belirtti. Pandemi ile birlikte Türkiye’nin ilk sağlık ihtisas teknoparkı DEPARK’ın ne kadar stratejik bir yatırım olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Birinci, sağlık sanayisinde güçlü firmalar oluşturmak için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, “İzmir’de sağlık sektöründe küçük ve orta ölçekli KOBİ’lerimizin gelişmesine öncülük eden, üniversite-sanayi-kamu işbirliğiyle şekillenen, büyük bir ihracat potansiyeline hizmet etmesini beklediğimiz sağlık kümelenmesinin son derece güçlü bir misyonu üstleneceğini düşünüyorum. Buradan çıkacak firmalar, oluşacak projeler, yeni inovasyonlar ülkemize değer katacak” dedi.

“Fikirler inovasyona dönüşecek”

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ise kıymetli bir projenin hayata geçirildiğini belirterek, “Proje, sağlık alanındaki yenilikçi fikirlerin inovasyona dönüşmesine ve üniversite-sanayi işbirliğine katkı sağlayacak. TÜBİTAK önümüzdeki dönemde de destek programları ve araştırma kapasiteyle kurumlarımızın yanında olmayı sürdürecek” ifadelerini kullandı.

DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Özgür Özçelik de DEÜ’nün güçlü bir sağlık ve teknoloji ekosistemi oluşturduğunu dile getirerek, “Ülkemizin teknoloji odaklı kalkınması adına adım atmaya devam ediyor, sağlık sektöründeki büyümenin bir parçası olmak için var gücümüzle çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Duygu Özel Demiralp, Dokuz Eylül Ulusal Sağlık Endüstrilerinin İhracat ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi ile ilgili detayları paylaştı.