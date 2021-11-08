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Doğal taş sektörü iş sağlığı ve güvenliğine yatırım yapıyor

Ege Maden İhracatçıları Birliği, doğal taş madenciliği sektöründe iş kazalarını ve yaralanmaları önlemek için ’İş Sağlığı ve Güvenliği Odaklı Faaliyetlerin Geliştirilmesi’ isimli Avrupa Birliği projesi kapsamında İtalya’ya teknik gezi organize edecek.

İZMİR 08.11.2021, 12:37
Doğal taş sektörü iş sağlığı ve güvenliğine yatırım yapıyor

Ege Maden İhracatçıları Birliği, doğal taş madenciliği sektöründe iş kazalarını ve yaralanmaları önlemek için ’İş Sağlığı ve Güvenliği Odaklı Faaliyetlerin Geliştirilmesi’ isimli Avrupa Birliği projesi kapsamında İtalya’ya teknik gezi organize edecek.

“Sürdürülebilir Madencilik” mottosuyla hareket ettiklerini dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, sürdürülebilirliğin en önemli unsurlarından birinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş kazalarını önleyecek bir çalışma sistemi olduğunu, bu amaçla Avrupa Birliği projesi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

İtalya’nın doğal taş madenciliğinde, “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda dünya genelinde başarılı ülkelerden olduğuna dikkati çeken Kaya, “AB Projemize başlarken İtalya’ya teknik bir gezi düzenlemenin faydalı olacağına inandık. Üyelerimize duyuru yaparak talep topladık, 19 firmamızdan temsilcilerle bu teknik geziyi gerçekleştiriyoruz. Teknik gezi kapsamında Toskana Bölgesi İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kurumlar, Ulusal İş Kazalarını Önleme Enstitüsü tarafından bir seminer organize edilecek. İtalya’nın en önemli doğal taş üretim merkezi Carrara bölgesinde açık ve kapalı doğal taş ocakları ziyaret edilerek iş güvenliği ile ilgili uygulamalar yerinde incelenecek. Carrara Ticaret Odası’nda iş güvenliği konulu bir eğitim semineri düzenlenecek. Firma yetkililerimiz Türkiye’ye döndüklerinde AB Projemizin eğitimlerini de aldıklarında üretim tesislerindeki iş sağlığı ve iş güvenliğini AB standartlarına taşımış olacaklar” şeklinde konuştu.

Doğal taş ihracatı yüzde 24 arttı

Türkiye, 2021 yılının 10 aylık diliminde doğal taş ihracatını yüzde 24’lük artışla 1 milyar 393 milyon dolardan, 1 milyar 730 milyon dolara taşıdı. 2021 yılı sonu için belirlenen 2 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerlerken, bu ihracata en büyük katkıyı 607 milyon dolarla Ege Maden İhracatçıları Birliği üyeleri sağladı.

Doğal taş ihracatında Türkiye genelinde Çin, Ege’de ABD

Türkiye’nin doğal taş ihracatında ilk sırayı 528 milyon dolarlık taleple Çin alırken, Amerika Birleşik Devletleri 384 milyon dolarla ikinci, Fransa 84 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye, 171 ülkeye doğal taş ihraç etti.

Toplam doğal taş ihracatının yüzde 75’i işlenmiş ürün ihracatı olan Ege Maden İhracatçıları Birliği üyelerinin en çok ihracat yaptığı ülke ise 188 milyon dolarlık tutarla Amerika Birleşik Devletleri olurken, ikinci sırada 99 milyon dolarla Çin yer aldı. 141 ülkeye doğal taş ihraç eden Egeli maden ihracatçılarının en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında üçüncü sıranın sahibi 43 milyon dolarla İsrail oldu.

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