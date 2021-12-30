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Diş tedavisinde başarıyı yüzde 100’e yaklaştıran uygulama

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde uygulanan kist operasyonu ve kök ucu rezeksiyonu işlemi ile dişlerini kaybetmek üzere olan hastanın dişleri kurtarıldı, klasik tedavideki başarı oranı yüzde 60’lardan yüzde 98-100’lere çıkarıldı.

İZMİR 30.12.2021, 10:06
Diş tedavisinde başarıyı yüzde 100’e yaklaştıran uygulama

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde uygulanan kist operasyonu ve kök ucu rezeksiyonu işlemi ile dişlerini kaybetmek üzere olan hastanın dişleri kurtarıldı, klasik tedavideki başarı oranı yüzde 60’lardan yüzde 98-100’lere çıkarıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) ülkemize kazandırdığı sağlık alanındaki en önemli yatırımlardan birisi olan DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapılan modern uygulamalar hastalara şifa oluyor. DEÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde gerçekleştirilen kist operasyonu, kök ucu rezeksiyonu ve kök ucunun retrograd olarak biyouyumlu materyal ile tıkanması operasyonu ile dişlerini kaybetmek üzere olan hastanın doğal dişleri çekim işleminden kurtarıldı.

Klasik tedavideki kök ucu rezeksiyonu yerine modern yöntemlerle gerçekleştirilen tedavi ile başarı oranı yüzde 60’lardan yüzde 98-100 seviyelerine çıktı. DEÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Süleyman Bozkaya, uyguladıkları tedavi yöntemiyle hastanın doğal dişlerini kurtardıklarını ve yüzde 100’e yakın bir başarı elde ettiklerini ifade etti.

“Başarı oranı çok yüksek”

DEÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi ve Ağız Diş ve Çene Cerrahisi A.D. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Bozkaya, Merkez Müdür Yardımcısı ve Endodonti A.D. Başkanı Doç. Dr. Hakan Göktürk ile gerçekleştirdikleri operasyondan bahsederek, “Hastamız, 8 yaşındayken arkadaşıyla oynarken dişini kırmış, sonraki dönemde korktuğu için tedavisini bu yaşına kadar yaptırmamış. Hastamızın üst çene ön bölgesinde yaklaşık 4 dişini içine alan kistik bir durumu oluşmuş. Yaptığımız işlemle hem bu kisti çıkardık hem de üst çene ön bölgedeki 4 dişin kök uçlarının sadece 3’te 1’lik kısmını keserek kök ucu rezeksiyonu denilen işlemi uyguladık. Dişin kök ucunun kesilmesini takiben ultrasonik aletler yardımı ile kök ucunda retrograd olarak hazırlanan 2-3 mm’lik boşluğu biyouyumlu materyal ile doldurarak başarı oranı yüzde 100’e yaklaşan bir tedavi işlemi gerçekleştirdik. Eğer klasik tedavi uygulasaydık ve kök ucunu herhangi bir materyal ile doldurmasaydık ya da eskiden olduğu gibi amalgam denilen dolgu malzemesi ile doldursaydık en iyi ihtimalle yüzde 60’lık bir başarı elde edecektik. Modern teknolojinin gerektirdiği her türlü imkanı kullanarak başarı oranımızı yükseltiyoruz” dedi.

“Hastanın dişleri kurtuldu”

Uygulanan tedavinin klasik tedavi yöntemlerinden farkını anlatan Doç. Dr. Süleyman Bozkaya, “Gerçekleştirdiğimiz tedavi konseptinde kökün ucunu keserek dişin iyileştikten sonraki dönemde ömrünü daha uzun süre devam ettirmesini amaçlıyoruz. Kökün ucunu doldururken eski yöntemlerin yerine MTA denilen biyouyumlu malzemeleri kullanıyoruz. Şayet bu operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirmeseydik hastamız söz konusu dişlerini uzun dönemde kaybedecekti. Dişler çekilip yerine implant yerleştirilebilir, ancak bunun sonucunda diş kaybıyla birlikte bu bölgedeki kemik de büyük oranda kaybedilmiş olacaktı. Kemik kaybının olması sağlık ve estetik sorunları doğurabilirdi. Biz bu tedaviyle hastanın doğal dişlerini kurtarmış olduk” diye konuştu.

Teorik bilgilerin pratikte uygulanması noktasında DEÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin önemli noktada olduğunu ifade eden Bozkaya, “DEÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezimiz güncel bilimsel verilerin ışığında, pratik uygulamalarla gerekli operasyonların yapılması konusunda her türlü çabayı gösteriyor. Bu tarz uygulamaların da üniversitemizde yapılıyor olmasının hem İzmir’imiz hem de bölgemiz için çok önemli olduğunu düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

DEÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kısa süre önce kurulmasına rağmen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve Rektörlük üst yönetiminin destekleriyle diş hekimliği alanındaki birçok uygulamayı başarıyla gerçekleştirdiğini ifade eden Doç. Dr. Bozkaya, engelli bireylere yönelik de hizmet verdiklerini belirtti.

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