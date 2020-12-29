Son Dakika
Dikili’de sahte içki operasyonu
İzmir’in Dikili ilçesinde orijinal şişelere doldurularak sahte alkol satışı yaptığı öne sürülen şüpheli 1 kişi polis tarafından yakalandı.
İZMİR 29.12.2020, 11:31
4
İzmir’in Dikili ilçesinde orijinal şişelere doldurularak sahte alkol satışı yaptığı öne sürülen şüpheli 1 kişi polis tarafından yakalandı.Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yılbaşının yaklaşması sebebiyle gelişebilecek sahte alkol üretimi ve kaçakçılığının önüne geçilebilmek amacıyla çalışma başlattı. Ekipler, sorumluluk bölgesinde kaçak alkol satış faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak yaptıkları araştırmalar neticesinde Çandarlı Mahallesinde orijinal şişelere doldurularak sahte alkol satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri Dikili Cumhuriyet Başsavcılığından alına arama kararına istinaden Ş. K. isimli şahsın ikametinde yaptıkları aramada 10 adet 70 cl’lik bandrollü kapağı açılmış vaziyette bulunan ve sonradan doldurulduğu değerlendirilen cam şişe içerisinde rakı olduğu değerlendirilen sıvı, 3 adet 50 cl’lik bandrollü kapağı açılmış vaziyette bulunan ve sonradan doldurulduğu değerlendirilen cam şişe içerisinde rakı olduğu değerlendirilen sıvı, 1 adet 50 cl’lik bandrollü kapağı açılmış vaziyette bulunan ve sonradan doldurulduğu değerlendirilen cam şişe içerisinde viski olduğu değerlendirilen sıvı, 6 adet alkol yapımında kullanılan likit kit, 6 adet 5 lt’lik bidonlarda etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili ikamet sahibi Ş.K isimli şüpheli hakkında 5607 SKM kapsamında adli işlem yapıldığı.
15°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Karagümrük
|14
|21
|7. Hatayspor
|13
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Antalyaspor
|14
|17
|15. Sivasspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
|15
|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Newcastle
|14
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü