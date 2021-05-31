banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Borsa neden yükselmiyor?
Borsa neden yükselmiyor?
Kripto para fikri ilk nasıl ortaya çıktı?
Kripto para fikri ilk nasıl ortaya çıktı?
İddia büyük: İSKİ yüzde 50 zam yapmaya hazırlanıyor!
İddia büyük: İSKİ yüzde 50 zam yapmaya hazırlanıyor!
Koronavirüsün ilk görüldüğü hastanın kimliği tespit edildi!
Koronavirüsün ilk görüldüğü hastanın kimliği tespit edildi!

Dikili’de doğal gaz çalışmaları başladı

İzmir’in Dikili ilçesinde, doğal gaz için ilk kazma vuruldu.

İZMİR 31.05.2021, 13:12
Dikili’de doğal gaz çalışmaları başladı

İzmir’in Dikili ilçesinde, doğal gaz için ilk kazma vuruldu.

Dikili’de, doğal gazın kente kazandırılması için çalışmalar başladı. Taşıma sistemiyle ilçeye kazandırılacak doğalgaz için ilk kazma vurulurken, çalışmalar vatandaşları sevindirdi.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Temiz enerji doğal gaz bölgemize hem değer katacak hem de yurttaşlarımıza kolaylık sağlayacak" dedi.
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu