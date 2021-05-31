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Dikili’de doğal gaz çalışmaları başladı
İzmir’in Dikili ilçesinde, doğal gaz için ilk kazma vuruldu.
İZMİR 31.05.2021, 13:12
İzmir’in Dikili ilçesinde, doğal gaz için ilk kazma vuruldu.
Dikili’de, doğal gazın kente kazandırılması için çalışmalar başladı. Taşıma sistemiyle ilçeye kazandırılacak doğalgaz için ilk kazma vurulurken, çalışmalar vatandaşları sevindirdi.Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Temiz enerji doğal gaz bölgemize hem değer katacak hem de yurttaşlarımıza kolaylık sağlayacak" dedi.