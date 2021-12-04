banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Beşiktaş galibiyeti unuttu!
Beşiktaş galibiyeti unuttu!
Halk Ekmek'e zam gelecek mi?
Halk Ekmek'e zam gelecek mi?

Dikili TDİOSB, jeotermal arama ruhsatının kullanım hakkını aldı

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (Dikili TDİOSB), İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile imzalanan protokolle 6 adet jeotermal kuyu ile 3 adet jeotermal arama ruhsatının kullanım hakkını aldı.

İZMİR 04.12.2021, 11:17
Dikili TDİOSB, jeotermal arama ruhsatının kullanım hakkını aldı

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (Dikili TDİOSB), İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile imzalanan protokolle 6 adet jeotermal kuyu ile 3 adet jeotermal arama ruhsatının kullanım hakkını aldı.

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (Dikili TDİOSB) ile İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) arasında jeotermal kaynak kullanım protokolü imzalandı.

6 jeotermal kuyu, 3 jeotermal arama ruhsatı

Protokol uyarınca, Dikili TDİOSB’nin gerçekleşeceği alanda YİKOB’a ait 6 adet jeotermal kuyu ile 3 adet jeotermal arama ruhsatının kullanım hakkı Dikili TDİOSB’ye geçmiş oldu. Böylece Dikili TDİOSB’nin elinde var olan jeotermal arama ruhsat sayısı 9’a, ruhsat alan büyüklüğü ise 15 bin 959 hektara ulaştı. Dikili TDİOSB, ihtiyaç duyduğu jeotermal kaynak için önemli bir potansiyele daha sahip oldu.

Ortak iş yapma kültürünün en güzel örneklerinden

Devlet olarak yatırımcıya her zaman destek olduklarını ifade eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Protokolün İzmir’imize hayırlı olmasını diliyorum. Bu protokol, bölgedeki jeotermal varlığın sürdürülebilirliği ve yatırımcılara sunulması açısından büyük önem taşıyor” dedi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise İzmir Valiliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Bergama Ticaret Odası ve Dikili Belediyesi ortaklığında kurulan Dikili TDİOSB’nin İzmir’de ortak iş yapma kültürünün en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, imzalanan protokolün bu birlikteliği taçlandırdığını ifade etti. Başkan Özgener, sürecin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi adına verdiği destekler dolayısıyla İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’e teşekkür etti.

İmza törenine ayrıca; YİKOB’tan sorumlu Vali Yardımcısı Faik Arıcan, Dikili TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ali Osman Öğmen, Dikili TDİOSB Müteşebbis Heyet Üyesi ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, Dikili TDİOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Ateş İlyas Demirkalkan, Ercan Korkmaz, Hayrettin Uçak, YİKOB Doğal Kaynaklar Müdürü Orhan Demirağlar ile YİKOB Mali İşler Müdürü Mustafa Arslan katıldı.

Dikili TDİOSB hakkında

Dikili TDİOSB, katma değeri yüksek yaş sebze ve meyvenin topraksız modern seralarda üretileceği, tarımsal sanayi parselleri ile yaş sebze meyvenin depolama, kurutma, işleme, paketleme, sera konstrüksiyon ve sarf malzeme üretimi gibi işletmelerin bir araya geleceği tarımsal kümelenme projesi. 3 bin dönüm arazide kurulacak Dikili TDİOSB’nin tüm tapuları alınarak imar planları onaylandığı, parselasyon planı aşamasına geçilmiş durumda olduğu ifade edildi. Altyapı projeleri bitmek üzere olan projenin, 50 sera yatırım parseli ve 35 tarımsal sanayi parseli bulunuyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Granada 15 15
16. Deportivo Alaves 15 14
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7