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Dikili, Pro Beach Turnuvası ile voleybola doydu

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun düzenlediği Pro Beach Tour Dikili etabı heyecan dolu maçlara sahne oldu.

İZMİR 20.09.2021, 15:28
Dikili, Pro Beach Turnuvası ile voleybola doydu

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun düzenlediği Pro Beach Tour Dikili etabı heyecan dolu maçlara sahne oldu.

Plaj Sporları Tesisleri’nde düzenlenen TVF Pro Beach Turnuvası’na, erkek ve kadın kategorilerinde toplam 32 takım yer aldı. Milli sporcuların da yer aldığı organizasyona, Türkiye başta olmak üzere; Rusya, Bulgaristan, ABD, Ukrayna, KKTC ve Gambiya’dan sporcular katıldı. 17 Eylül’de halk turnuvası ile başlayan şampiyona 18-19 Eylül’de Pro Beach Dikili etabı ile devam etti. 1. gün grup müsabakaları 2. gün ise çeyrek final, yarı final ve final maçları yapıldı. Erkekler kategorisinde plaj voleybolunda milli olan oyuncular, finalde karşı karşıya geldi. Hasan Hüseyin Mermer-Sefa Urlu ikilisini yenen Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ikilisi şampiyon oldu. Gambiya’dan katılan Sainey Jawo - Mbye Babou Jarra ikilisi ise 3. oldu.

Kadınlar kategorisinde Rusya’yı temsil eden Olga Motrich - Adelia Akhmetova ikilisi ise finalde milli sporcularımız olan Bahanur Gökalp-Merve Çelebi ikilisini 2-0 yenerek şampiyonluğa uzandı. Bulgaristan adına yarışan Darina Kindova - Anna Dostolava ikilisi ise turnuva üçüncüsü oldu.

Turnuvanın sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

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