Dijitale yatırım yapan avantajlı

"Dijital Dönüşümde İş Süreçleri Yönetimi” başlıklı online bir toplantı düzenleyen Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), sektör temsilcisi bir firma ile bu sürecin ayrıntılarını masaya yatırdı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Başkan Vekili Alp Avni Yelkenbiçer, bilişim sektörü ürün ve çözümlerinin salgına karşı kullanımı sayesinde önümüzdeki 5-10 yılda beklenen geleceğin çalışma modeline geçişin ortalama beş yıl hızlandığını belirterek, “Temel faaliyetlerin uzaktan sürdürülmesine olanak sağlayan teknolojiler, dijital ekonomiye geçişi de çok daha hızlı hale getirdi. Bu dönemde dijital dönüşüm yatırımlarını önceden yapan ve süreçlerinde uygulayan şirketler, faaliyetlerini daha kolay adapte etme olanağı buldu. Bu yatırımları yapmayanlar ise ajandalarındaki dijitalleşme yatırımlarını öne çekti. Koronavirüs süreci bittiğinde kuşkusuz hiçbirimiz kaldığımız yerden devam edemeyeceğiz. Bu noktada dünyada siyasi, ekonomik ve sosyal hayatta dengelerin değiştiği; dijital çağın tam anlamıyla başladığı, sürdürülebilirliğe yönelik çalışmaların hız kazandığı bir dönemin bizleri beklediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu süreçte özellikle dijital dönüşüme daha erken yatırım yapmış olan şirketlerin ayrıştığı gözlemlendi. E-ticaretin ve dijitalleşmenin yaygınlaştığı son yıllarda bu alanlarda erken yatırım yapmış, yetkin insan kaynağı ve özgün deneyimi olan sektörlerin ve firmaların yaptıkları yatırımların karşılığını aldığını söyleyebiliriz. Pandemi ile birlikte dijitalleşme süreci hız kazandı ve şirketler de geç kalan yatırımlarını tekrar masaya yatırdı. Nasıl ki salgın sırasında teknolojiyi iyi kullanan ülkeler ve şirketler hasarı en minimumda tutabilmişlerse, salgın sonrası dönemde de yine teknolojiyi iyi kullanan ülkeler ve şirketler daha avantajlı olacak” dedi.

E-Çözüm firma sahibi Erhan Aslan ise, dijital dönüşümün yıllardır iş dünyasının gündeminde olduğunu belirterek, “Süreç yönetimi, ölçülebilirlik ve mobil teknolojilere dayalı çalışma imkanı sunan dijital altyapılar özellikle pandemi döneminde geçmişte olduğundan çok daha kritik bir öneme sahip olduğunu gösterdi. Dijital dönüşümün en önemli parçalarından birisi olan İş Süreçleri Yönetimi Yazılımları (BPM); iş akışlarının, fiziksel ortamda bir araya gelmeden de sürdürülebilmesini sağladığı için pandemi döneminde bilişim dünyasının ana konusu olarak gündemdeki yerini almış durumda. Bir iş sürecinin gerçekleşmesi, ilgili sürecin uçtan uca kesintisiz bir şekilde işletilmesi ile mümkündür. Çok basit bir tanımla, İş Süreçleri Yönetimi çözümleri bu ihtiyaca cevap vermektedir. E-Çözüm Bilişim, iş ortağı olduğu Netoloji firmasının e-Flow ürünü ile pandemi döneminde her ölçekteki kurumsal müşterilerine; mevcut tüm ERP, MRP, CRM, DMS yapıları ile entegre BPM çözümü sunarak, çalışan personelin fiziksel olarak nerede olursa olsun, iş süreçlerinin aksamadan yürütülmesi, izlenebilmesi ve ölçülebilmesi ile ilgili ihtiyaçları karşılıyor. Özetle, e-Flow bu süreçte tüm işletmelerin temel ihtiyacı olan ’Kesintisiz İş Gücü’ üretme sorununa çözüm getiriyor. Bu çözümler kısa bir iş analizinden sonra çok yüksek bir hızda hayata geçirilebiliyor. Bunun nedeni çok basit; gerekli uygulama için kod yazılmıyor. Devreye alma sürecini 1/10 oranında kısaltan bu imkan nedeni ile işletmeler uzun ve zorlu yazılım geliştirme süreçlerine girmeden günler içerisinde verimliliklerini artıracak çözümlere kavuşabiliyor” diye konuştu.